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▲味全龍先發曹祐齊，封鎖富邦悍將打線，主投6局，僅用59球，投出3次三振、1次四壞球保送，沒有被敲出安打。（圖／味全龍提供）

曹祐齊飆6局無安打被換投！味全龍先發曹祐齊，今（8）日先發面對富邦悍將，前6局飆出無安打好投，且僅用了59球，不過總教練葉君璋在7局選擇換投。曹祐齊本場先發，前6局僅用59球，沒有讓富邦打線敲出安打，投出4次三振、1次四壞球保送，沒有被敲出安打。然而，味全在7局派上陳冠偉登板投球，曹祐齊沒能繼續挑戰無安打比賽。當被問到是否知道爸爸曹竣崵，曾在新人年投出無安打比賽時，曹祐齊說：「知道，但自己其實沒有想這麼遠，有注意到身邊的人越來越少，但就是照著節奏一步一步來。」擔任本場球賽球評的曹竣崵，對於教練團決策表示認同：「當然再投1局也OK，但主動結束是好的，畢竟如果失分下場，這樣很容易留下不好的記憶。」曹祐齊本季從手術後回歸，在8月尾聲首次升上一軍出賽，總計出賽6場，先發3場拿下2勝。對於本季的表現，曹祐齊直言：「曹竣崵則表示：「他一路走來除了自己努力，遇到葉總，一直精心鞭策，給他投球上的局數限制等，真的對他很不錯。」