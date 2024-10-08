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▲阿Ken逼問王少偉和許藍方的緋聞，王少偉也給出回答。（圖／中天提供）

藝人王少偉在演藝圈擁有好人緣，他和「最美性學博士」許藍方緋聞傳得滿天飛，不但多次被拍到約會，甚至還一起出國旅遊， 然而兩人卻始終堅持不認交往中。王少偉上節目提到他有在大直置產，從畫圖到裝潢都是他獨自包辦，對此感到非常滿意，然而主持人阿Ken卻只好奇：「所以這間是跟許博士（許藍方）一起的？」對此，王少偉也給出回應。王少偉在節目《同學來了》聊主題「買房抗通膨買到賺到！原來藝人買房最愛買『這裡』」，提到買房要看準時機：「我算是生對年代，那時候的價錢並不像現在漲得這麼高，我第一個入手的房子在內湖，電視台也才剛成立在內湖。」他本身就有在大直置產，「那時候還是重劃區，完全沒有生活機能，我開了一間漢堡咖啡廳，想說乾脆在店面樓上買一間小坪數的房子，感覺我在這邊創造了生活機能。」王少偉對這間套房的裝潢相當滿意，忍不住炫耀：「因為從畫圖到裝潢都是我一個人包辦，我沒學過室內設計，但我自己畫圖，找統包來幫我完成心中想要的樣貌，所以我也省了一筆設計費。」主持人阿Ken聽完卻比較好奇：「所以這間是跟許博士一起的？」讓王少偉急澄清：「許博士有在這邊被狗仔拍到，但我們只是搭車，他們就以為博士有出入這個地方。」會這麼問是因為先前王少偉被週刊拍到，駕駛寶馬接送情，將許藍方載回大直住處，如今王少偉終於脫口當時真相。事實上，這兩人已經傳出曖昧情2年多，雖然互有好感，卻一直處在觀察期，讓身邊的人都比他們還急，許藍方今年到巴黎去慶生，王少偉也愛相隨，她本人卻堅稱，照片都是自拍或女性朋友拍的，跟王少偉關係維持現況，還沒答應要接受追求。