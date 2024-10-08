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總統賴清德在5日大巨蛋國慶晚會上表示，中共絕不可能是中華民國的祖國，一番「祖國論」引發外界熱議。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日表示，「台灣是中國的神聖領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚」。陸委會則反駁表示，中華民國作為主權獨立的國家，已經持續繁榮、發展113年，而中華人民共和國自1949年以來也從未治理過台灣的客觀事實。針對中共國台辦發言人宣稱「台灣是中國神聖領土，擁有對台灣的主權」等荒謬言論，陸委會今日表示，賴清德國慶晚會的談話闡明「兩岸互不隸屬」客觀事實與台海現狀，並強調中華民國作為主權獨立的國家，已經持續繁榮、發展113年，而中華人民共和國自1949年以來也從未治理過台灣的客觀事實。陸委會強調，國台辦的說法讓台灣民眾看清，中共自視為中國唯一合法政府，根本不讓中華民國有生存空間，中華民國要繼續存在，只能靠全國人民共同努力，絕不能依賴中共刻意包裝、隨時可以改變的善意。陸委會再次呼籲中共當局，唯有尊重中華民國存在的客觀事實，並以此一客觀事實為出發點，兩岸才有進行良性互動與建設性對話的可能。