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▲居民表示，總統府附近經常有活動封街，有時候還有失控民眾衝撞總統府，居住品質並不如外界想像的好。（資料照／總統府提供）

▲台北雙星及西區門戶計畫帶動了房市熱絡，統計近3年，區域房價上漲逾4成。（圖／翻攝台北雙星宣傳影片）

雙十國慶到來，不少人認為住在總統府旁邊，不只治安好，升旗還能輕鬆搶第一！但住戶的實際感受真的是這樣嗎？周邊居民向《NOWnews》表示，「如果以商業價值來說，確實是不錯的地方，但居住就算了，動不動就封路，重建還限高，並沒有特別值得推薦的地方。」總統府位於台北車站商圈，柯市府時期推動了西區門戶計畫，並隨著「台北雙星」C1/D1開發案成功推動下，沉寂已久的周邊房市也轉趨熱絡，據實價登錄，統計2022年迄今，大樓華廈房價上漲逾4成，交易量也明顯活絡，顯示有不少人已開始搶先卡位布局。居民表示，「祖厝就坐落在總統府附近，但是爸媽在我很小的時候，就帶我搬離這裡，主要是因為人潮太多、太複雜，尤其是舉辦活動時，動不動就封街，有時候還會爆發衝突，更嚴重的，還有人會開車撞總統府，所以居住品質不如外界想像好。」他說，「其實如果祖上在總統府附近有房子或土地，確實是一件很優質的事情，單純從商業價值看，那是富二代的象徵，不過也要留意『高度限建』問題，因為蓋太高會影響總統府危安。」全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，總統府周邊住家確實有居民所提到的問題，也導致周邊房價長年難漲，不過，近年在西區門戶計畫帶動下，隨「台北雙星」正式推動，明顯翻轉了當地房市，房價有了明顯攀升。最後，他特別提醒，在國安維護上，總統府、總統官邸周邊50公尺興建有「限高」，因為其規則是採「相對高度」，所以如果有意在附近購買透天厝重建自用，必須特別留意相關規則，詳情可先詢問台北市府建管處，才能避免花了大錢購屋，卻發現重建價值過低。