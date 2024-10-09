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泰國爆發鏈球菌疫情，造成12死和逾百人喪失聽力，當局呼籲民眾和遊客不要吃生豬肉，以免不小心感染病毒。綜合泰國媒體報導，泰國東北部4個府接連出現12宗因感染豬鏈球菌死亡的個案，當地疾病管制局為此發出警告，要求民眾不要食用生豬肉，以免感染豬鏈球菌。據悉，感染豬鏈球菌後通常會出現高燒、頭痛等症狀，甚至出現聽力受損，嚴重者會永久失聰或死亡。泰國疾病管制局表示，自今年1月7日至9月3日間，呵叻府、武里南府、素輦府以及猜也蓬府等4個府，共出現149宗因感染豬鏈球菌失聰的病例，並有12人死亡，大部份死者為65歲以上的長者。其中呵叻府的豬鏈球菌感染病例最多，高達89宗，共6人死亡；猜也蓬府則有31宗，4人不治；素輦府16例，1人死亡；武里南府則通報了13個案，1人喪命。疾病管制局建議，購買豬肉時應選擇可靠來源，並確保豬肉、內臟及豬血需在攝氏60到70度下烹煮超過10分鐘。此外，料理過程中必須使用不同的器皿來處理生、熟豬肉，避免交叉感染。接觸生豬肉時應戴手套或覆蓋傷口，且每次處理後都要徹底清洗雙手。