MLB美國職棒國聯分區系列賽G2，聖地牙哥教士明星三壘手Manny Machado，日前在6局上揮棒落空遭到三振後，與道奇先發投手Jack Flaherty互噴垃圾話，即便2人後續回到休息區，一樣互相對嗆，險些爆發衝突。而後續6局下攻守交換時，Machado疑似將球直接丟進對方休息區，這個行為也讓道奇總教練Dave Roberts相當不滿，稍早教士主帥Mike Shildt則出面替子弟兵緩頰，並表示：「我認為Machado沒有任何（想要攻擊）的意圖。」
Machado前役將球丟進對方休息區 道奇主帥很不滿
針對Manny Machado丟球進自家休息區的這起事件，昨日道奇總教練Dave Roberts受訪時頗為不滿地指出，「我當時並沒有意識到這一點，但我後來在影片中看到了這樣的畫面，我認為這是一種非常不尊重的行為。」
當晚賽後Machado受訪時則表示：「競爭就是這樣，他們想贏，我也想贏，我要為我的球隊帶來好表現，他要為他的球團有好表現。對我來說一但穿上球衣，這就是競爭，踏進球場，就是要展開戰役。」
教士主帥出面緩頰 稱不認為Machado有意圖
而對於Machado丟球到對方休息區的事件，教士主帥Mike Shildt稍早則替他緩頰，並表示：「我不認為Machado有任何想要（攻擊Roberts教練）的意圖，他解釋說這不是故意的。」
Shildt繼續說到：「我永遠不會貶低另一支球隊的球員，尤其是我過去曾經執教過的球員，或者貶低整支球隊，我不想這樣做。我非常尊重他們的球隊和球員，在非常艱難的環境中，Manny表現出了其專業精神和領導能力，他在場上和場下都非常出色。」
美媒《The Athletic》稍早則報導指出，目前聯盟已經將Machado丟球的這段影片，提交給MLB相關組織進行調查。道奇球團總裁Andrew Friedman受訪時表示，「在調查完成之前，我們不會發表評論」。而與此同時，美媒《ESPN》引述消息人士的消息表示，Machado不太可能受到懲罰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對Manny Machado丟球進自家休息區的這起事件，昨日道奇總教練Dave Roberts受訪時頗為不滿地指出，「我當時並沒有意識到這一點，但我後來在影片中看到了這樣的畫面，我認為這是一種非常不尊重的行為。」
當晚賽後Machado受訪時則表示：「競爭就是這樣，他們想贏，我也想贏，我要為我的球隊帶來好表現，他要為他的球團有好表現。對我來說一但穿上球衣，這就是競爭，踏進球場，就是要展開戰役。」
教士主帥出面緩頰 稱不認為Machado有意圖
而對於Machado丟球到對方休息區的事件，教士主帥Mike Shildt稍早則替他緩頰，並表示：「我不認為Machado有任何想要（攻擊Roberts教練）的意圖，他解釋說這不是故意的。」
Shildt繼續說到：「我永遠不會貶低另一支球隊的球員，尤其是我過去曾經執教過的球員，或者貶低整支球隊，我不想這樣做。我非常尊重他們的球隊和球員，在非常艱難的環境中，Manny表現出了其專業精神和領導能力，他在場上和場下都非常出色。」
美媒《The Athletic》稍早則報導指出，目前聯盟已經將Machado丟球的這段影片，提交給MLB相關組織進行調查。道奇球團總裁Andrew Friedman受訪時表示，「在調查完成之前，我們不會發表評論」。而與此同時，美媒《ESPN》引述消息人士的消息表示，Machado不太可能受到懲罰。