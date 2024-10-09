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▲受到東北季風影響，北部、東半部雲量多、有局部雨，今日清晨北部、東北部、東部及中部山區已有局部降雨。（圖／NOWnews攝影中心）

今（9）日氣溫明顯轉涼！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，北台灣天氣轉濕涼，最高溫僅27度，受到東北季風影響，北部、東半部雲量多、有局部雨，中南部多雲時晴。但國慶日東北季風轉乾，各地多雲時晴、舒適宜人，僅東半部及中南部山區，午後偶有零星降雨的機率。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，昨日南北部高溫就已有很大的差距，各地區最高氣溫約在27至35度。而今日清晨北部、東北部、東部及中部山區已有局部降雨，截至6時22分，各地區平地最低氣溫約在19至22度，今日各地區氣溫為北部19至27度，中部22至32度，南部22至34度，東部21至32度。根據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日受到東北季風影響，北部、東半部雲量多、有局部雨，中南部多雲時晴，山區有午後局部陣雨或雷雨，出現局部較大雨勢的機率。北台灣濕涼，最高溫僅27度，中南部白天舒適微熱、早晚涼。明天迎來國慶日，東北季風轉乾，各地多雲時晴、舒適宜人，僅東半部及中南部山區，午後偶有零星降雨的機率。週五（11日）東北季風就會減弱，各地多雲時晴，中南部山區午後偶有局部陣雨，白天氣溫略升，呈現北部舒適、南部微熱的天氣型態，早晚偏涼。至於未來天氣，週六至下週二（12至15日）轉偏東風，水氣仍偏少，各地多雲時晴，午後山區偶有局部陣雨，氣溫逐日回升，白天舒適微熱，早晚略偏涼。颱風部分，最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，日本東南方海面之熱帶低壓，朝北北東遠離，無論是否能發展成第19號颱風「百里嘉」，對台灣皆無影響。