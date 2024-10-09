我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德在5日大巨蛋國慶晚會上表示，中共絕不可能是中華民國的祖國，一番「祖國論」引發外界熱議。對此，前立委沈富雄表示，自己特地打電話給前立委林濁水，「林濁水總結他的感覺是『荒謬』，因為他一向反對用歷史觀來界定或討論一個國家的祖國或主權，他反對用歷史的角度來看問題」。沈富雄8日在節目《少康戰情室》表示，國慶晚會當天，大家最享受的是歌后江蕙，而賴清德的「祖國論」則是最有娛樂價值的，「為什麼有娛樂價值？因為各種回應繽紛多彩，什麼樣的回應都有，主要是基於你的政黨屬性、意識形態和對兩岸程度的學養深厚，各種反應都有」。沈富雄也透露自己特地打電話給林濁水，並提及林濁水的反應，「林濁水說，他總結他的感覺是『荒謬』，因為他一向反對用歷史觀來界定或討論一個國家的祖國或主權，他反對用歷史的角度來看問題」。沈富雄也認為，此次賴清德的說法，凸顯出他以及團隊在兩岸事務上的學養，一點深厚的基礎都沒有。