我是廣告 請繼續往下閱讀

2024亞洲桌球錦標賽昨（8）日連爆兩場大冷門，主角正是現任世界球王、球后王楚欽和孫穎莎，兩人都在團體賽8強戰首點落馬，分別輸給朝鮮金琴英和伊朗Benyamin Faraji，中國在巴黎奧運後的統治力持續鬆動中。在桌球女團8強戰中，中國大陸對決此前戰勝中華女團的朝鮮，首點由孫穎莎對上金琴英，後者在巴黎奧運時就靠著特別的打法和極強的韌性在混雙項目和李正植爆冷拿下銀牌。此役金琴英有備而來，孫穎莎首局就陷入苦戰，辛苦以13：11拿下，但她之後卻突然掉線，快速以2：11、7：11、6：11輸掉比賽爆出冷門，也讓朝鮮取得1：0領先。不過中國畢竟在實力上還是有著優勢，雖然王曼昱賽前退賽，陳幸同也沒有打，但是靠著王藝迪、蒯曼、石洵瑤等人的戰劑，她們最終仍以3：1逆轉對手。而在第4點，孫穎莎也僅是3：2險勝邊松景，顯示出個人狀態並不好，可能和奧運後頻繁出戰有關。這次亞錦賽，由香港、日本、印度和中國4隊晉級四強，順利收下一面獎牌。而傳統強權韓國，這次在打滿5點後，以總比數2：3不敵印度，遭到淘汰，意外落馬，顯示世界桌壇格局正在改變。而在男團方面，韓國3：1淘汰日本，中國3：1逆轉淘汰伊朗，雙雙晉級4強。但中國世界第一的王楚欽面對伊朗14歲新星Benyamin Faraji ，在總局數2：1領先的情況下連丟2局，輸掉比賽。王楚欽在奧運男單爆冷出局後，狀態就一直起起伏伏，沒能找回過去的狀態，在WTT澳門冠軍賽，他不敵國家隊後輩林詩棟；而之後的WTT中國大滿貫男單32強賽，又輸給了Anders Lind，低潮持續中，不確定這和他技術轉型有關，還是心理陰影太大。不過中國男團兵多將廣，王楚欽倒了還有近期快速崛起、連拿3站冠軍的林詩棟，他對戰老將Noshad Alamian，最終以3：2險勝；之後梁靖崑直落三擊敗塔希爾；王楚欽則在第4點回神，以3：1擊敗Alamian，中國隊總點數3：1贏球。