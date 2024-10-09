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前總統蔡英文日前赴賴清德官邸作客，兩人除討論國政情勢外，另提及蔡英文本週六將赴歐洲出訪事宜；蔡英文此行還特別準備自製牛肉乾、餵食器與玩具球等，要送給賴清德2隻愛犬斑斑與Murphy，不過從影片花絮可以看到，斑斑對賴的零食投餵，似乎不太領情。對此，資深媒體人黃揚明指出，由此可以看出賴「狗不理」，連討好狗狗都不會，甚至凸顯出賴清德現階段還要靠蔡英文執政。黃揚明8日在節目《大新聞大爆卦》指出，從影片看到連狗都不理賴清德，凸顯出賴清德現階段要靠蔡英文執政，若蔡英文的人全部和賴眾叛親離，那還執政什麼？黃揚明指出，APEC即將於11月登場，而特使會派誰，是接下來的觀察點，去年是10月21日公布，前年在10月20日公布，都在國慶過後不久，若沒有意外的話，應該還是張忠謀，這是最安全最保守的牌，且這個人選不僅要美國同意，對岸也要沒意見。黃揚明說，由此就能看出賴清德的外交手腕，若派出的人選讓人大吃一驚，那就表示賴清德又在玩自己的路了。