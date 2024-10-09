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時代力量前黨主席徐永明，2020年因涉SOGO收賄案遭停黨主席職務後，漸漸淡出政壇。不過，近期桃園市前市長鄭文燦、民眾黨主席柯文哲等接連因涉貪被查，似乎讓他心有所感。徐永明昨深夜在臉書連發5篇文，喊冤「一毛錢沒拿、一毛錢沒要」，並質問「文燦拿錢沒事、沒拿錢有事？」。徐永明淡出政壇後鮮少公開露面，臉書的公開貼文，原本也停留在今年8月6日關注美國民主黨賀錦麗（Kamala Harris）改披總統參選人戰袍一事。沒想到，時隔2個月，徐永明昨深夜突然連發5篇以時代力量代表色黃底黑字的文章，先是喊冤「一毛錢沒拿、一毛錢沒要」，要大家不要再以訛傳訛。接著又有感而發稱「金流不重要，拿錢最久最多的不起訴」、「蔡總統您欠台灣人民的就是司法改革」、「文燦拿錢沒事，沒拿錢有事」、「賴總統不要重蹈覆轍」。似乎對近期鄭文燦跟柯文哲接連因涉貪被查，而自己當初卻在檢調無金流證據下，被裁定80萬元交保不限制出境，丟掉黨主席一職的際遇很有感觸。