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▲碎片塔為英國第一高的摩天大樓，位於倫敦，同時也是歐洲第七高建築物。（圖／取自Pixabay）

▲風阻尼球位在台北101第92樓至87樓之間，在第89樓觀景台開放民眾參觀。（圖／記者鍾怡婷攝）

台北101大樓曾是世界最高建築物，紀錄維持6年，如今仍在全球排行第11名，是許多遊客來台灣必造訪的景點之一。近日就有一名英國網友發問，他將要搭飛機來台北，想知道「台北101值得去嗎？」貼文一出，許多國外網友留言狂推，原因不只是能飽覽台北景色，更能一窺高樓內的風阻尼球，「能在101看到風阻尼球真的很讓人興奮，風景是附加的。」近日一名英國網友在國外論壇「Reddit」上發問，表示他即將造訪台北，想知道大家對台北101的看法，「台北101值得去嗎？你們是不是覺得跟碎片塔（The Shard）大樓相似？」碎片塔為英國第一高的摩天大樓，位於倫敦，同時也是歐洲第七高建築物，高度為309.6公尺，觀景台位於68樓；台北101高度則是508公尺，觀景台位於89樓。對此，不少曾到台北101參觀的國外網友大力推薦，「完全值得，台北101是迄今為止最好的建築之一，每個角落都有漂亮的設計可以拍照」、「高處的風景非常酷，在陰天時可以看到清楚的雲層」、「可以到裡面的餐廳，一邊享用美食一邊欣賞壯麗的景色」。另外，最多人認為值得造訪台北101的原因，是可以一窺內部的風阻尼球，「罕見開放遊客參觀風阻尼球的建築」、「我是工程師，能在101看到風阻尼球真的很讓人興奮，風景是附加的」。風阻尼球全名為「調諧質量阻尼器」（Tuned Mass Damper），位在台北101第92樓至87樓之間，在第89樓觀景台開放民眾參觀，重量達到660公噸，主要功能為減緩強風造成建築物振動而引發的不適感。風阻尼球由41根黃銅製的巨大環形組成，並透過8個液壓緩衝器連接地板，在大樓搖晃時會做出反向共振，讓力道能抵消進而消散。