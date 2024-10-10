演藝圈中有不少人會取藝名，讓觀眾印象深刻，甚至會特別找命理師算命，希望星途順遂，但你知道這些人也是用藝名嗎？像是凍齡女神徐若瑄，其實她的本名叫做「徐淑娟」，非常接地氣，國小時還被同學取「洗手間」的綽號；情歌天后梁靜茹也同樣是藝名，其實她的本名叫做「梁翠萍」，雖然她出生在馬來西亞，不過這個名字對台灣人來說也很有親切感；歌手鄧福如則剛好相反，她的本名叫做「鄧嵐心」，聽起來又仙又有詩意，宛如小說女主角的名字。

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徐若瑄本名超接地氣　國小綽號叫「洗手間」

徐若瑄有著亮麗外型和精緻的五官，早期剛出道就活躍於日本娛樂圈，她出席活動除了會使用徐若瑄這個名字，不少人對她的英文名字「Vivian」也非常熟悉，但你知道她的本名是什麼嗎？徐若瑄本名叫做「徐淑娟」，和藝名比較起來比較有本土感，就像周遭女同學的名字，比較缺少特色，而這個名字也讓她小時候被同學取綽號，叫做「洗手間」。她先前就在臉書曬出國小畢業照，自嘲說「洗手間是幹嘛拍照要抿嘴唇啊！是在害羞什麼啦！」女神大方公開自己的本名，同時透露自己的童年趣事，相當可愛。

▲徐若瑄本名叫做「徐淑娟」，國小時還被同學叫成「洗手間」。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄本名叫做「徐淑娟」，國小時還被同學叫成「洗手間」。（圖／徐若瑄臉書）
梁靜茹本名唸起來不好聽　媽媽親自幫取藝名

不少人都以為梁靜茹出道以來，都是用自己的本名在演藝圈闖蕩，但其實不然，梁靜茹也是藝名，她的本名叫做梁翠萍。她一開始出道的時候，因為他們家從小在家裡都說粵語，媽媽覺得梁翠萍用粵語唸起來不好聽，於是就將她的藝名取為「梁靜茹」。更有趣的是，梁靜茹的英文藝名也是特別取的，因為粵語的「茹」和「魚」同音，所以她的英文藝名就取為「Fish」。

鄧福如本名超仙　宛如小說女主角

鄧福如當初在YouTube翻唱B.o.B與火星人布魯諾作品〈Nothin' on You〉爆紅，當時不少人都是叫她的綽號「阿福」，或英文名字「A-FÜ」，「福」字幾乎成為她的代表字。但其實鄧福如的本名並沒有「福」字，她叫做「鄧嵐心」，聽起來非常有仙氣，超級像小說女主角的名字，先前也有網友挖出她的本名，大讚「反而比較像藝名」。

▲梁靜茹近日在大陸演唱會上唱〈燕尾蝶〉時，中間27秒頻頻破音，堪稱「翻車現場」影片曝光。（圖 / 梁靜茹微博）
▲梁靜茹因為本名用粵語唸起來不好聽，因此媽媽特別幫她取藝名。（圖 / 梁靜茹微博）
▲▼HowHow（上圖）、鄧福如育有一對子女。（圖／艾比茲提供、翻攝自鄧福如IG）
▲鄧福如的本名「鄧嵐心」比藝名還好聽。（圖／鄧福如IG） 
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