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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在國聯分區系列賽G3，首打席遭到聖地牙哥教士強投Michael King三振，不過隊友Mookie Betts立刻敲出陽春砲，幫助球隊搶下領先。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒季後賽國聯分區系列賽G3，洛杉磯道奇今（9）日前進客場踢館聖地牙哥教士，本場比賽的勝負對於2隊而言，可說是至關重要，而此戰道奇在首局就靠著明星強打Mookie Betts的陽春全壘打先馳得點，有趣的是，Mookie Betts前役系列賽G2，在1局下敲出打到左外野觀眾席的飛球，原本大家都以為是這是一發陽春全壘打，，上演超高難度的美技，也使得Betts在季後賽上連續打席沒有敲出安打的紀錄，持續延續下去。今日的關鍵G3戰役則來到教士主場，Betts同樣在首局敲出打向左外野觀眾席的飛球，而Betts昨日接受美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya訪問時，談到自己在季後賽上的低潮，他對此則坦言，「我沒辦法擺脫這些，這全世界都知道，也早已不是秘密。不過沒有人能比我對自己更嚴厲，「坦白說，我也是人，正在經歷著這一切。別人告訴我的那些事，我早已見識過，我真的在努力了，這就是我目前唯一能說的。」而儘管Betts昨日比賽眼看就要開轟終結低潮，最終卻被沒收，他則說：「