MLB美國職棒季後賽國聯分區系列賽G3，洛杉磯道奇今（9）日前進客場踢館聖地牙哥教士，本場比賽的勝負對於2隊而言，可說是至關重要，而此戰道奇在首局就靠著明星強打Mookie Betts的陽春全壘打先馳得點，有趣的是，這發全壘打差點被教士外野手Jurickson Profar，再度上演6星級美技給接殺，最終則是差了一點，Betts也總算中止個人季後賽連續22個打數沒有安打的低潮。
Betts前役全壘打被美技沒收 今開轟雪恥
Mookie Betts前役系列賽G2，在1局下敲出打到左外野觀眾席的飛球，原本大家都以為是這是一發陽春全壘打，但最後教士左外野手Jurickson Profar，則是搶在眾多球迷面前接殺了這球，上演超高難度的美技，也使得Betts在季後賽上連續打席沒有敲出安打的紀錄，持續延續下去。
今日的關鍵G3戰役則來到教士主場，Betts同樣在首局敲出打向左外野觀眾席的飛球，這球Profar同樣有機會能夠再度沒收，但他卻差了一點，並沒能夠接住，這支全壘打同時也是Betts近2年個人在季後賽上的首支安打。
Betts昨日受訪坦言 壓力始終伴隨左右
而Betts昨日接受美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya訪問時，談到自己在季後賽上的低潮，他對此則坦言，「我沒辦法擺脫這些，這全世界都知道，也早已不是秘密。不過沒有人能比我對自己更嚴厲，我現在唯一能做的就是繼續向前看，同時繼續前進，但我知道壓力始終伴隨在我左右。」
「坦白說，我也是人，正在經歷著這一切。別人告訴我的那些事，我早已見識過，我真的在努力了，這就是我目前唯一能說的。」而儘管Betts昨日比賽眼看就要開轟終結低潮，最終卻被沒收，他則說：「結果一樣是出局，我那些打席最終都是出局，所以對我而言，沒有任何一次是好的打擊。」
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Mookie Betts前役系列賽G2，在1局下敲出打到左外野觀眾席的飛球，原本大家都以為是這是一發陽春全壘打，但最後教士左外野手Jurickson Profar，則是搶在眾多球迷面前接殺了這球，上演超高難度的美技，也使得Betts在季後賽上連續打席沒有敲出安打的紀錄，持續延續下去。
今日的關鍵G3戰役則來到教士主場，Betts同樣在首局敲出打向左外野觀眾席的飛球，這球Profar同樣有機會能夠再度沒收，但他卻差了一點，並沒能夠接住，這支全壘打同時也是Betts近2年個人在季後賽上的首支安打。
Betts昨日受訪坦言 壓力始終伴隨左右
而Betts昨日接受美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya訪問時，談到自己在季後賽上的低潮，他對此則坦言，「我沒辦法擺脫這些，這全世界都知道，也早已不是秘密。不過沒有人能比我對自己更嚴厲，我現在唯一能做的就是繼續向前看，同時繼續前進，但我知道壓力始終伴隨在我左右。」
「坦白說，我也是人，正在經歷著這一切。別人告訴我的那些事，我早已見識過，我真的在努力了，這就是我目前唯一能說的。」而儘管Betts昨日比賽眼看就要開轟終結低潮，最終卻被沒收，他則說：「結果一樣是出局，我那些打席最終都是出局，所以對我而言，沒有任何一次是好的打擊。」