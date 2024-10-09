MLB美國職棒大聯盟，在今（9）日進行關注度極高的國聯分區系列賽G3，由洛杉磯道奇交手聖地牙哥教士，雙方目前系列賽戰成1：1平手。道奇日籍球星大谷翔平，首打席面對教士強投Michael King，慘吞三振，不過隊友Mookie Betts立刻站出來，敲出1發陽春砲，幫助道奇在本場比賽率先搶分。
King外卡戰表現亮眼 Betts砲轟走出低潮
教士此戰先發Michael King，先前在外卡戰先發面對強權亞特蘭大勇士，繳出7局無失分，且狂飆出12次三振，展現十足的壓制力。首打席面對到大谷翔平，雙方球數形成2好2壞局面，結果Michael King投出一顆內角的滑切球，讓大谷翔平揮空遭到三振。
但下一棒的Mookie Betts，在陷入2好球的球數落後局面下，接連忍住沒有揮棒，搶下2好3壞滿球數後，抓準1顆靠近中間位置的滑切球，一棒掃出左外野全壘打大牆，送回道奇本場比賽首分。值得一提的是，這支陽春砲是他近2年在季後賽的首安，成功突破連續22打數無安打的低潮。
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教士此戰先發Michael King，先前在外卡戰先發面對強權亞特蘭大勇士，繳出7局無失分，且狂飆出12次三振，展現十足的壓制力。首打席面對到大谷翔平，雙方球數形成2好2壞局面，結果Michael King投出一顆內角的滑切球，讓大谷翔平揮空遭到三振。
但下一棒的Mookie Betts，在陷入2好球的球數落後局面下，接連忍住沒有揮棒，搶下2好3壞滿球數後，抓準1顆靠近中間位置的滑切球，一棒掃出左外野全壘打大牆，送回道奇本場比賽首分。值得一提的是，這支陽春砲是他近2年在季後賽的首安，成功突破連續22打數無安打的低潮。