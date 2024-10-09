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MLB美國職棒大聯盟，在今（9）日進行關注度極高的國聯分區系列賽G3，由洛杉磯道奇交手聖地牙哥教士，雙方目前系列賽戰成1：1平手。教士此戰先發Michael King，先前在外卡戰先發面對強權亞特蘭大勇士，繳出7局無失分，且狂飆出12次三振，展現十足的壓制力。值得一提的是，這支陽春砲是他近2年在季後賽的首安，成功突破連續22打數無安打的低潮。