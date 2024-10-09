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▲《鏡新聞》今（9）日公布「2024年十月政經民調第二十一波調查結果」。（圖／鏡新聞提供）

▲《鏡新聞》今（9）日公布「2024年十月政經民調第二十一波調查結果」。（圖／鏡新聞提供）

▲《鏡新聞》今（9）日公布「2024年十月政經民調第二十一波調查結果」。（圖／鏡新聞提供）

▲《鏡新聞》今（9）日公布「2024年十月政經民調第二十一波調查結果」。（圖／鏡新聞提供）

▲《鏡新聞》今（9）日公布「2024年十月政經民調第二十一波調查結果」。（圖／鏡新聞提供）

《鏡新聞》今（9）日公布「2024年十月政經民調第二十一波調查結果」。調查結果顯示，卓內閣整體施政滿意度調查 44.0%滿意，31.8%不滿意。針對賴清德總統施政滿意度，51.3%過半數的民眾表示滿意、32.4%民眾表示不滿意，較上次調查滿意度下跌3％。對於立法院各黨立委表現滿意度調查，民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低。本次調查就賴清德與卓榮泰內閣施政滿意度、中央政府總預算案遭國會退回、立法院各黨立委滿意度等重大時事議題進行調查。針對賴清德總統施政滿意度，51.3%過半數的民眾表示滿意（16.7%非常滿意、34.6%還算滿意）、32.4%民眾表示不滿意（18.9%不太滿意、13.5%非常不滿意）、16.3%未表態。較上次調查滿意度下跌3％。對於行政院長卓榮泰所領導的內閣團隊滿意度調查，有44.0%的民眾表示滿意（10.6%非常滿意、33.4%還算滿意）、31.8%民眾表示不滿意（19.9%不太滿意、11.9%非常不滿意）、24.1%未表態。對於立法院各黨立委表現滿意度調查，針對民進黨立委整體表現，有46.0%民眾表示滿意（8.9%非常滿意、37.1%還算滿意）、43.3%不滿意（24.5%不太滿意、18.8%非常不滿意）、10.7%未表態。對於國民黨立委整體表現，認為滿意的有34.2%（5.4%非常滿意、28.8%還算滿意）、不滿意逾有五成為52.0%（32.0%不太滿意、20.0%非常不滿意）、13.7%未表態。較上次調查下跌1.9％。至於民眾黨立委整體表現滿意度26.9%（3.6%非常滿意、23.3%還算滿意）、不滿意為58.9%(29.1%不太滿意、29.8%非常不滿意) ，14.2%未表態。近日藍白兩黨立委退回明年中央政府總預算案，要求行政院重編總預算，有41.6%民眾表示支持藍白立委的作法（非常贊成16.9%、贊成24.7%），39.8%民眾表示不贊成藍白立委的作法（不太贊成16.3%、非常不贊成23.5%）。整體而言，綠藍白三黨立委表現滿意度仍為民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低；不滿意度亦為民眾黨最高、國民黨第二，民進黨最低。本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年10月5日至10月6日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機543人，共1,086份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/經費來源：鏡電視。