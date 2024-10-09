總統賴清德日前在國慶晚會上提到祖國論，稱中華人民共和國不是中華民國國民的祖國，引發討論。日本媒體人矢板明夫說，國民黨和民進黨的立場開始轉變，最大的原因，是中國對台灣問題立場的變化，國民黨不再珍惜中華民國，就被民進黨拿去用，也就是說，國民黨的「中華民國」這一神主牌，就這樣被民進黨搶走了。
矢板明夫在臉書說，過去，國民黨的主張是在中間的，現在已經嚴重偏左了。而民進黨過去的主張是靠右的，現在則已經基本上佔據了中央過去，中國的對台政策，是默認中華民國，只反對台獨。但中國領導人習近平上台以後，擴大了對台獨的解釋，連中華民國也完全否定了。
矢板說，國民黨多年以來，在政治上最主要的訴求是「我們可以搞好兩岸關係，而民進黨不行」。為了證明這一訴求，國民黨一直希望中國配合自己，於是開始百般討好中國。既然中國現在不喜歡中華民國了，那麼，國民黨也就盡量少提中華民國。其結果就是，國民黨的主張和中國越來越接近了。
矢板說，民進黨內部本來有很多人，包括年輕時的賴清德，都是希望台灣能夠獨立建國的。但是前幾天，賴清德主動談到了「中華民國113年」這個概念，說明現在的民進黨已經接納了中華民國。「中華民國+台灣」這一立場，不但能夠代表台灣社會的主流民意，也符合國際社會對台灣的認知。民進黨今後的路會越走越寬。
矢板說，而至今仍然抱著「一中各表」這個已經沒有人承認的舊招牌，來談論兩岸問題的國民黨，如果不改變的話，今後的路只會越走越窄。台灣人民和今天的國際主流社會期待的，是台灣能有兩個進行良性競爭的本土政黨。一旦遇到外敵，能夠同仇敵愾，並和國際社會聯手，共同守護台灣。
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矢板說，國民黨多年以來，在政治上最主要的訴求是「我們可以搞好兩岸關係，而民進黨不行」。為了證明這一訴求，國民黨一直希望中國配合自己，於是開始百般討好中國。既然中國現在不喜歡中華民國了，那麼，國民黨也就盡量少提中華民國。其結果就是，國民黨的主張和中國越來越接近了。
矢板說，民進黨內部本來有很多人，包括年輕時的賴清德，都是希望台灣能夠獨立建國的。但是前幾天，賴清德主動談到了「中華民國113年」這個概念，說明現在的民進黨已經接納了中華民國。「中華民國+台灣」這一立場，不但能夠代表台灣社會的主流民意，也符合國際社會對台灣的認知。民進黨今後的路會越走越寬。
矢板說，而至今仍然抱著「一中各表」這個已經沒有人承認的舊招牌，來談論兩岸問題的國民黨，如果不改變的話，今後的路只會越走越窄。台灣人民和今天的國際主流社會期待的，是台灣能有兩個進行良性競爭的本土政黨。一旦遇到外敵，能夠同仇敵愾，並和國際社會聯手，共同守護台灣。