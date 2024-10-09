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▲洛杉磯道奇在國聯分區系列賽G3，前2局打完1：6落後給聖地牙哥教士，但左外野手Teoscar Hernández在3局上一棒轟出滿貫彈，瞬間將比分追近到1分差。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平睽違7打席敲安！國聯分區系列賽G3在今（9）日火熱開打，比賽前半段形成打擊大戰，洛杉磯道奇先發Walker Buehler因守備瑕疵掉分，陷入亂流，再加上Fernando Tatis Jr.的兩分砲，單局痛失6分。道奇、教士目前在系列賽戰成1：1平手，本場攸關聽牌的重要G3，道奇雖然在1局下靠著Mookie Betts的陽春砲，率先搶下1：0領先。不過道奇也不是省油的燈，3局上的前3名打者都敲出安打，包含睽違7打席再度敲安的大谷翔平，他在前場比賽中，4個打席都沒能敲出安打，且本場首打席遭到三振。