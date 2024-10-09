大谷翔平睽違7打席敲安！國聯分區系列賽G3在今（9）日火熱開打，比賽前半段形成打擊大戰，洛杉磯道奇先發Walker Buehler因守備瑕疵掉分，陷入亂流，再加上Fernando Tatis Jr.的兩分砲，單局痛失6分。不過道奇在3局上，接連敲安攻佔滿壘，包含日籍球星大谷翔平，也在睽違7個打席後再度敲安，而陣中重砲Teoscar Hernandez更是一棒轟出滿貫砲，將比分追近至5：6落後。
睽違7打席敲安 銜接道奇反攻氣勢
道奇、教士目前在系列賽戰成1：1平手，本場攸關聽牌的重要G3，道奇雖然在1局下靠著Mookie Betts的陽春砲，率先搶下1：0領先。不過來到2局下，道奇一壘手Freddie Freeman發生傳球失誤，讓Walker Buehler陷入一、三壘有人危機，結果游擊手Miguel Rojas又發生守備瑕疵，Manny Machado趁勢回到本壘拿下追平分。
教士後續接連靠著安打、高飛犧牲打，再添下3分，且陣中強打Fernando Tatis Jr. 在此時又補上1發兩分砲，一舉將分差拉開到6：1領先。不過道奇也不是省油的燈，3局上的前3名打者都敲出安打，包含睽違7打席再度敲安的大谷翔平，他在前場比賽中，4個打席都沒能敲出安打，且本場首打席遭到三振。
攻佔滿壘後，Teoscar Hernande掌握良機，將Michael King偏高位置的滑切球，一棒轟向中外野全壘打牆外，形成1發滿貫彈，將比分追回至5：6，僅剩1分落後。
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道奇、教士目前在系列賽戰成1：1平手，本場攸關聽牌的重要G3，道奇雖然在1局下靠著Mookie Betts的陽春砲，率先搶下1：0領先。不過來到2局下，道奇一壘手Freddie Freeman發生傳球失誤，讓Walker Buehler陷入一、三壘有人危機，結果游擊手Miguel Rojas又發生守備瑕疵，Manny Machado趁勢回到本壘拿下追平分。
教士後續接連靠著安打、高飛犧牲打，再添下3分，且陣中強打Fernando Tatis Jr. 在此時又補上1發兩分砲，一舉將分差拉開到6：1領先。不過道奇也不是省油的燈，3局上的前3名打者都敲出安打，包含睽違7打席再度敲安的大谷翔平，他在前場比賽中，4個打席都沒能敲出安打，且本場首打席遭到三振。
攻佔滿壘後，Teoscar Hernande掌握良機，將Michael King偏高位置的滑切球，一棒轟向中外野全壘打牆外，形成1發滿貫彈，將比分追回至5：6，僅剩1分落後。