總統賴清德日前在國慶晚會上提到祖國論，稱中華人民共和國不是中華民國國民的祖國，引發討論。前立委蔡正元說，有些人以為「中國」的國家名稱，是因為1912年「中華民國」成立，但事實上，早在周朝就有「中國」名稱，跟跟1911年武昌起義無關、跟1912年「中華民國」成立無關；「中國即祖國」的歷史，在《史記》時代即已出現。
蔡正元說，公元前1038年、周成王五年，距今有3,062年之久，青銅器「何尊」出土文字，即有周武王「宅茲中國」的文字；《漢書》記載，冒頓單于稱「大漢」為「中國」；司馬遷撰《史記》多次提「中國」，有時指「中原地區」，有時指「秦漢整個國家」，這些歷史事實證實，儘管各代王朝有自己的「國號」，或「王朝名號」，但「中國」作為「國家之名」，漢朝以前早已普遍出現，跟「中華民國」無關。
蔡正元說，就如同「羅馬」原本是一座都城，後來擴張成一個大帝國，還是沿用「羅馬」為國家之名，再說「中國人」的稱呼，從漢朝《史記》到隋朝《隋書》，再從唐、宋、元、明、清的文獻，出現「中國人」的稱呼，多到不勝枚舉，也跟「中華民國」毫無關係。
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蔡正元說，就如同「羅馬」原本是一座都城，後來擴張成一個大帝國，還是沿用「羅馬」為國家之名，再說「中國人」的稱呼，從漢朝《史記》到隋朝《隋書》，再從唐、宋、元、明、清的文獻，出現「中國人」的稱呼，多到不勝枚舉，也跟「中華民國」毫無關係。