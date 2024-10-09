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基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日（星期日）舉行投票，罷免案領銜人戴璟安7日在罷免案公辦說明會上，列出罷免謝國樑的7大理由，包括政策跳票、拒絕溝通及濫用公權力等。對此，前立委沈富雄直言，罷樑團體表現很差，這7大罷免理由不管搬到任何縣市都可適用，根本就打得不夠有力。基隆市選委會日前舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，罷免案領銜人戴璟安列出7大罷免根本原因，指謝國樑拒絕溝通、封鎖市民；違法亂紀，濫用公權力，率團對違法破門東岸商場；選前政策跳票；標案不透明，一堆「謝友友」得標。對此，沈富雄8日在節目《少康戰情室》表示，罷樑團體在這場罷免戰中表現很差，打得不夠有力，且所列舉出的7個罷免理由，搬到任何一個縣市都可以用。沈富雄直言，罷樑案越搞越奇怪，民進黨祕書長林右昌介入太深，種種舉動都是「司馬昭之心路人皆知，現在不是基隆人都對謝國樑罷免案這場戲已經看到煩。