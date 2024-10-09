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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽，根據MLB數據專家Sarah Langs指出，在3局上敲出驚天滿貫砲的Hernandez，成為道奇隊史第6位在季後賽敲出滿貫砲的選手，前5位分別是Ron Cey、Dusty Baker、James Loney、Enrique Hernández以及Max Muncy。經過比賽前半段的進攻大戰後，雙方投手皆回穩，目前比賽進行到7局上，教士仍\以6:5，1分領先道奇。