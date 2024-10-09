美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽，聖地牙哥教士今（9）日主場出戰洛杉磯道奇，教士在2局下靠著道奇兩次守備瑕疵，加上Fernando Tatis Jr.的兩分砲，單局狂灌6分，但3局上道奇接連敲出安打攻佔滿壘，Teoscar Hernandez轟出滿貫砲，將比分追至5:6一分落後，而Tatis Jr.和Hernandez皆寫下新紀錄。
根據MLB數據專家Sarah Langs指出，Tatis Jr.在生涯前11場季後賽敲出6發全壘打，成為大聯盟季後賽史上第5位完成此紀錄的選手，前4位分別是Nomar Garciaparra（7支）、B.J. Upton（7支）、Daniel Murphy（7支）、Carlos Beltrán（8支）
在3局上敲出驚天滿貫砲的Hernandez，成為道奇隊史第6位在季後賽敲出滿貫砲的選手，前5位分別是Ron Cey、Dusty Baker、James Loney、Enrique Hernández以及Max Muncy。
經過比賽前半段的進攻大戰後，雙方投手皆回穩，目前比賽進行到7局上，教士仍\以6:5，1分領先道奇。
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在3局上敲出驚天滿貫砲的Hernandez，成為道奇隊史第6位在季後賽敲出滿貫砲的選手，前5位分別是Ron Cey、Dusty Baker、James Loney、Enrique Hernández以及Max Muncy。
經過比賽前半段的進攻大戰後，雙方投手皆回穩，目前比賽進行到7局上，教士仍\以6:5，1分領先道奇。