我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德5日在國慶晚會上拋出「祖國論」，引發討論，中國大陸國台辦批是台獨怪談、新兩國論。對此，國民黨立委謝龍介今（9）日緩頰說，對於賴總統願意說中華民國，他很感動，也願意樂觀看待。對於國台辦痛批賴清德的「祖國論」，謝龍介認為，大陸方面不要有太過強烈反應，賴清德願意回到中華民國，兩岸拉更近，應該要正面看待。謝龍介指出，賴總統主張台灣獨立，大家罵；賴總統說「中華民國台灣」，大家也罵；賴總統願意提出中華民國，甚至提出祖國論，情感上都拉近，就先觀察，不要再罵。當家很難為，讓賴總統做看看，看看明天國慶談話賴清德是否願意繼續修補，把兩岸和平大拼圖拼更完整。謝龍介強調，只有和平才是正辦，看到中東、俄烏兵戎相見，沒有一個家庭可以承擔戰火連天。「我很感動，我對於清德兄願意講出中華民國，回到中華民國這個家庭，我個人樂觀看待。」