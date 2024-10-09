民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押已超過1個月，根據最新民調，民眾黨的支持度與上月一樣，維持在13%。挺柯精神科名醫沈政男說，這顯見黨政媒網四合一毀柯集團的本事不過爾爾。現在，大家都說北檢應該會在兩個月羈押期滿前起訴，就看本周還有沒有要提訊柯文哲，如果沒有，那麼有可能更早結案，阿北不用待滿兩個月就會出來了。
沈政男也提到，本質上，圖利罪立法是一種司法權對行政權的干預，公務員如果濫權圖利，就用行政方式來懲處就好，何須動用司法審判？京華城案，更是赤裸裸血淋淋，司法對行政的戕害。否則，以後台北市都市計畫的容積率核定，公文最後送到地方法院核章好了。
沈政男還說，有名人在說，「圖利罪近年定罪率為百分百」，實在是，整個國家社會完全搞不清楚狀況，就在那邊胡亂審判與評論嘛！用膝蓋想也知道，哪一條罪的定罪率會是百分百？就只是統計定義被動了手腳而已，只統計當年度起訴且定罪的案例，複雜案例都不會歸在當年度的數字裡，而那些案例大部分都是胡亂起訴。
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沈政男還說，有名人在說，「圖利罪近年定罪率為百分百」，實在是，整個國家社會完全搞不清楚狀況，就在那邊胡亂審判與評論嘛！用膝蓋想也知道，哪一條罪的定罪率會是百分百？就只是統計定義被動了手腳而已，只統計當年度起訴且定罪的案例，複雜案例都不會歸在當年度的數字裡，而那些案例大部分都是胡亂起訴。
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