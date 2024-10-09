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▲虞承璇（右）第四度參與國慶大典播報，今年首度邀請父親虞思祖將軍聯手轉播。（圖／年代提供）

▲虞思祖將軍（左）將以專業角度進行分析，提供最深入、最專業的軍事解說。（圖／年代提供）

年代「甜心主播」虞承璇為前國防部發言人虞思祖的愛女，3年內連生2胎的她，9月回歸早報主播台，她今（9）日宣布將第四度參與國慶大典現場轉播，並特別邀請「虞將軍」、父親虞思祖搭檔主持，父女首度聯手坐上國慶大典轉播台，提供民眾最即時的三軍聯合表演解說，「雙虞組合」讓虞承璇興奮直呼：「這是史上頭一回！」今年是虞承璇入行10年來首度和父親同框轉播國慶活動，父女組合更是新聞史上頭一遭，虞思祖將軍過去曾擔任國防部發言人、空軍作戰指揮部少將政戰主任，軍旅生涯38年，獲頒的勳章、獎章已累積35禎，軍事經歷豐富精采，也是軍界精通軍事的專家。過往轉播三軍相關活動，虞承璇都會請教父親，今年決定直接邀請父親一同登上國慶大典轉播台，認為有父親在絕對是各台最深入、最專業的軍事解說內容。虞將軍表示：「過去我是坐在國慶台上觀禮的角色，如今將以軍事專家身分與女兒在台下做實況轉播，經驗難得，很是期待。」虞承璇透露，這次「雙虞組合」將以詼諧幽默、輕鬆活潑的互動方式呈現，轉播過程中，虞將軍會向觀眾分享軍中故事，大家可從中吸收更多軍事知識，內容絕對比過往轉播更加生動有趣。虞承璇回憶小時候父親帶著她看軍演，如今兩人再度欣賞軍演竟是以搭檔身分合作，對父女兩人而言都是既新奇又有趣的挑戰，虞承璇：「這肯定是畢生最難忘的轉播經歷！」更多精彩內容請鎖定10月10日（四）早上9點至中午12點，年代新聞50頻道國慶大典轉播。