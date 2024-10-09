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▲直升機旋翼產生的下旋氣流，此次跳傘高度由以往的1250英呎提升至2000英呎。（圖／記者莊全成攝，2024.10.09）

▲海跳訓練18名組員中還有一名女性教官。（圖／記者莊全成攝，2024.10.09）

▲訓練獨立泅渡，自行游泳200公尺至集結點，再由水域橡皮艇待命士兵接駁上岸。（圖／記者莊全成攝，2024.10.09）

為提升特戰官兵在水域滲透作戰中的跳傘技巧及應變能力，陸軍教準部空降訓練中心今（9）日上午清晨6點，依年度作戰教育計畫在屏東大鵬灣海域首次執行直升機水域滲透跳傘訓練。參訓官兵必須通過進階專長傘訓，包括泳訓、水上方向判定、傘具覆蓋處置等訓練及評鑑，方可參加此次實機跳傘。本次訓練具有特殊意義，為直升機跳傘訓練班首次於大鵬灣海域進行。今天跳傘的都是通過進階傘訓的教官組員，18名組員中還有一名女教官。參訓人員搭乘UH-60M黑鷹直升機，自大鵬灣賽車道起飛，航行路線仿照空軍C-130運輸機，駛向著陸場。然而，考量到直升機旋翼產生的下旋氣流，此次跳傘高度由以往的1250英呎提升至2000英呎，以確保傘具有充足的張傘時間。官兵入水後，依訓練要求須迅速脫離傘具，並獨立泅渡（ 游泳而過）自行游泳200公尺至集結點，再由水域橡皮艇待命士兵接駁上岸，藉此驗證其執行水域滲透作戰任務的能力，進一步強化國軍的水域作戰實戰準備。