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美國大選倒數不到一個月，由保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）提出的「2025 計畫」，近一個月以來成民主黨和共和黨交鋒的焦點之一；由於這項保守的計畫被視為是共和黨的執政藍圖，反遭民主黨逮到機會將其與川普綁在一起攻擊，其中一項禁止情色相關產品的政策方針，更讓美國成人業者也加入了這場大選角力之中。這是一項由保守派智庫傳統基金會以及其餘右翼保守派智庫所提出的一系列政策方案架構，根據路透先前報導提到，這項計畫共有數百位高知名度保守人士提出的詳細政策提案，計畫長達900頁，他們希望川普重返白宮後後可以採納他們的想法，甚至匯集數千名保守派人士的名單，希望川普主政一開始，這些人就能被安排到政府內的任何位置。2025年計畫涵蓋項目甚廣，其中包含立法禁止跨州郵寄墮胎相關藥物、廢除美國聯邦教育立法，甚至還包含禁止情色相關產品。其中，禁止情色相關產品，引來許多成人業者不滿，根據紐約時報報導，成人產業業者也加入這場大選戰局，有17位成人影片演員7日宣布，將斥資10萬美元（約新台幣321萬元），在7個關鍵搖擺州的色情網站上刊登廣告。這項廣告活動名為「別碰我的色情片」（Hands Off My Porn），活動組織者鎖定美國年輕男性，因根據美國生活中心調查數據顯示，18到29歲男性中，44%在過去一個月觀看過色情影片；30到49歲男性則高達57%。由於色情網站流量龐大，被認為能夠影響年輕男性選民，成人影片女導演霍莉（Holly Randall）強調，自己從事這個產業超過25年，目睹過許多針對這個產業的攻擊，但「2025計畫」提出的色情禁令，是她見過最極端的提案，選民必須嚴肅看待這個威脅。不能只仰賴既有的法律判例，認為消費色情是合法的，而且一直以來都是合法的。民主黨也將2025計畫與川普畫上等號來進行攻擊，強調川普若執政，在墮胎、公務員中立等議題上都會奉行計劃中倡議的政策。不過，川普本人試圖與「2025 計畫」保持距離，先前曾稱自己對該計畫或參與該計畫的人員一無所知，儘管他的幾位盟友也參與了這項計畫。川普競選陣營發言人則對外強調，只有川普本人及競選團隊才可制定選戰方針，其他團體沒有話語權。