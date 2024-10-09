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連續7年蟬聯台灣《米其林指南》必比登推介餐廳的「雙月食品（青島東路）」，日前被消費者發現外送小白菜餐點中有蟑螂，引起食安疑慮，8日深夜雙月食品社無預警宣布「雙月青島店立刻關店」。因雙月青島店就在立法院旁，是不少立委的愛店，連立法院副院長江啟臣都留言，工作元氣滿滿的來源之一！謝謝雙月青島店帶給大家溫暖及能量。雙月主打為家人料理的傳統好味道，以台灣在地食材燉煮養生雞湯、油飯、麵食等餐點圈粉無數，創始青島店於Google評論上，收穫超過2萬則評論獲得4.8顆星，更自2018年起，連續7年蟬聯台灣《米其林指南》必比登推介餐廳。不過即使青島創始店關店，雙月在約3年前也已在濟南路上開了濟南店，且有別於「青島店」主打雞湯，雙月濟南店主打魚湯，官網介紹，「用整片新鮮產地直送的鱸魚排去煮魚湯，使用雞高湯底的高級魚湯，價格一樣平易近人」，同樣深受立委與助理喜愛。