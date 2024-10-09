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▲讀賣巨人先發投手戶鄉翔征，本次入選日本世界12強賽的28人名單，將再度來台參加預賽。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.03.02）

日本隊12強28人名單出爐！距離2024年世界棒球12強賽開打僅剩下1個月，繼中華隊在7日公布28人名單後，同組強敵日本，也在今（9）日由總教練井端弘和，公布「日本武士隊」28人名單。其中，本次12強賽，B組成員有中華隊、日本、韓國、古巴、多明尼加和澳洲，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。【投手】高橋宏斗（中日）清水達也（中日）戶郷翔征（巨人）大勢（巨人）才木浩人（阪神）伊藤大海（日本火腿）北山亘基（日本火腿）早川隆久（樂天）藤平尚真（樂天）鈴木翔天（樂天）隅田知一郎（西武）横山陸人（羅德）鈴木昭汰（羅德）【捕手】坂倉将吾（廣島）佐藤都志也（羅德）古賀悠斗（西武）【内野手】岡本和真（巨人）吉川尚輝（巨人）牧秀悟（DeNA）小園海斗（広島）紅林弘太郎（歐力士）源田壮亮（西武）栗原陵矢（軟銀）【外野手】森下翔太（阪神）佐野恵太（DeNA）万波中正（日本火腿）五十幡亮汰（日本火腿）辰己涼介（樂天）