日本隊12強28人名單出爐！距離2024年世界棒球12強賽開打僅剩下1個月，繼中華隊在7日公布28人名單後，同組強敵日本，也在今（9）日由總教練井端弘和，公布「日本武士隊」28人名單。其中，巨人軍的戶郷翔征、岡本和真、吉川尚輝以及大勢入選，前3人都曾在巨人90週年交流賽來台參賽，年底將會是第2度登台。
本次12強賽，B組成員有中華隊、日本、韓國、古巴、多明尼加和澳洲，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。中華隊的5場賽事都舉辦在大巨蛋，並會在16日交手日本武士隊，勢必將上演一場刺激對決。
日本隊完整28人名單：
【投手】
高橋宏斗（中日）
清水達也（中日）
戶郷翔征（巨人）
大勢（巨人）
才木浩人（阪神）
伊藤大海（日本火腿）
北山亘基（日本火腿）
早川隆久（樂天）
藤平尚真（樂天）
鈴木翔天（樂天）
隅田知一郎（西武）
横山陸人（羅德）
鈴木昭汰（羅德）
【捕手】坂倉将吾（廣島）
佐藤都志也（羅德）
古賀悠斗（西武）
【内野手】岡本和真（巨人）
吉川尚輝（巨人）
牧秀悟（DeNA）
小園海斗（広島）
紅林弘太郎（歐力士）
源田壮亮（西武）
栗原陵矢（軟銀）
【外野手】森下翔太（阪神）
佐野恵太（DeNA）
万波中正（日本火腿）
五十幡亮汰（日本火腿）
辰己涼介（樂天）
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日本隊完整28人名單：
【投手】
高橋宏斗（中日）
清水達也（中日）
戶郷翔征（巨人）
大勢（巨人）
才木浩人（阪神）
伊藤大海（日本火腿）
北山亘基（日本火腿）
早川隆久（樂天）
藤平尚真（樂天）
鈴木翔天（樂天）
隅田知一郎（西武）
横山陸人（羅德）
鈴木昭汰（羅德）
【捕手】坂倉将吾（廣島）
佐藤都志也（羅德）
古賀悠斗（西武）
【内野手】岡本和真（巨人）
吉川尚輝（巨人）
牧秀悟（DeNA）
小園海斗（広島）
紅林弘太郎（歐力士）
源田壮亮（西武）
栗原陵矢（軟銀）
【外野手】森下翔太（阪神）
佐野恵太（DeNA）
万波中正（日本火腿）
五十幡亮汰（日本火腿）
辰己涼介（樂天）