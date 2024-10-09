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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在8局下的第4個打席，遭到後援投手Tanner Scott靠近外角的滑球三振。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽，聖地牙哥教士今（9）日以6:5擊敗洛杉磯道奇，教士在季中Scott目前在Scott和Adam加上教士牛棚原有的Jeremiah Estrada、Robert Suarez，組成教士的「鐵牛陣」在今日比賽中，在先發投手Michael King退場後，這4名投手完美封鎖道奇打線，守住1分領先，成功拿下G3，也率先搶下聽牌優勢。教士和道奇的G4將在台灣時間明（10）日上午9點08分開打，背水一戰的道奇，打線勢必要想辦法甦醒，若進入到比賽後半段，處於落後，面對教士的「鐵牛陣」恐怕將難以突破，教士G4將推出Dylan Cease先發，道奇則還沒有公布先發投手。