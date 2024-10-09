美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽，聖地牙哥教士今（9）日以6:5擊敗洛杉磯道奇，道奇雖在3局上靠著Teoscar Hernández的滿貫砲將比分追至5:6，但隨後打線遭到教士投手群封鎖，反攻無力，讓教士搶下聽牌優勢，而教士在季中做的兩筆交易，讓牛棚組成「鐵牛陣」在季後賽收到效果。而根據歷史數據顯示，在大聯盟五戰三勝的系列賽當中，球隊取得2-1領先時，最終贏得系列賽機率高達72.4%，教士靠著鐵牛棚助陣，也晉級情勢大好。
教士在季中先是用Jay Beshears、Robby Snelling、Adam Mazur、Graham Pauley等四名球員，和邁阿密馬林魚換來Tanner Scott和Bryan Hoeing，之後又用J.D. Gonzalez、Dylan Lesko、Homer Bush Jr與坦帕灣光芒換來Jason Adam。
Scott目前在季後賽出賽4場，防禦率依舊是0，4.3局的投球中僅被敲出2支安打，而Adam雖在外卡戰表現不佳，但進入分區系列賽後，出賽2場，2.1局的投球中，沒有被擊出任何安打，投出2次三振。
季中兩筆重要交易 教士組成「鐵牛陣」
Scott和Adam加上教士牛棚原有的Jeremiah Estrada、Robert Suarez，組成教士的「鐵牛陣」在今日比賽中，在先發投手Michael King退場後，這4名投手完美封鎖道奇打線，守住1分領先，成功拿下G3，也率先搶下聽牌優勢。
教士和道奇的G4將在台灣時間明（10）日上午9點08分開打，背水一戰的道奇，打線勢必要想辦法甦醒，若進入到比賽後半段，處於落後，面對教士的「鐵牛陣」恐怕將難以突破，教士G4將推出Dylan Cease先發，道奇則還沒有公布先發投手。
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Scott目前在季後賽出賽4場，防禦率依舊是0，4.3局的投球中僅被敲出2支安打，而Adam雖在外卡戰表現不佳，但進入分區系列賽後，出賽2場，2.1局的投球中，沒有被擊出任何安打，投出2次三振。
季中兩筆重要交易 教士組成「鐵牛陣」
Scott和Adam加上教士牛棚原有的Jeremiah Estrada、Robert Suarez，組成教士的「鐵牛陣」在今日比賽中，在先發投手Michael King退場後，這4名投手完美封鎖道奇打線，守住1分領先，成功拿下G3，也率先搶下聽牌優勢。
教士和道奇的G4將在台灣時間明（10）日上午9點08分開打，背水一戰的道奇，打線勢必要想辦法甦醒，若進入到比賽後半段，處於落後，面對教士的「鐵牛陣」恐怕將難以突破，教士G4將推出Dylan Cease先發，道奇則還沒有公布先發投手。