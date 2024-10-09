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總統賴清德上週末在國慶晚會上，拋出一段「祖國論」引發熱議。美國國務院對此表示，美國一中政策不變，保持台海和平穩定是美國根本利益，不支持台灣獨立。賴清德5日晚間出席113年國慶晚會致詞時指出，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。賴清德還強調，中華民國在台澎金馬落地生根75年，是不用再提這段關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字。賴清德這番談話引發議論，美國方面也注意到這次的發言，根據美國之音報導，美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）週二（10/8）在一場簡報會上回應賴清德的「祖國論」，他表示，「關於賴清德總統的說法，我要請你去向台北及賴總統辦公室就他的具體言論發表評論。我只能說，如你們都清楚所知的，美國的長期以來的一個中國政策依然不變。」康達強調，此政策受到《台灣關係法》、三個美中聯合公報，以及「六項保證」的規範。他也重申，「我們反對任何一方單方面改變現狀，我們不支持台灣獨立，我們期待和平解決兩岸分歧。我們的根本利益在於維護台灣海峽兩岸的和平與穩定，那將持續是我們今後的關注焦點。」