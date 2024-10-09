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罷免基隆市長謝國樑投票將在13日舉行，國民黨今（9）日召開記者會痛批，各項事證皆證明民進黨介入罷免的痕跡確鑿，為什麼要躲躲藏藏？難道是覺得自己理虧或是覺得罷樑毫無道理？國民黨立委王鴻薇也爆料，前基隆市長、民進黨秘書長林右昌還帶東岸商場涉賄的廠商出入民進黨中常會，請問賴清德主席看到了嗎？而謝國樑守護東岸商場已經連續四連勝，代表謝國樑成功捍衛市產，更證明了這場罷免行動就是一場惡罷。中國國民黨今日召開「林右昌勢力介入惡罷事件簿，拒絕惡罷、終止貪腐」記者會，立委王鴻薇、台北市議員柳采葳、國民黨副發言人鄧凱勛等出席，王鴻薇表示，罷樑投票日已經接近倒數計時，民進黨的傳統側翼正如火如荼在加溫、加熱，令人質疑的是，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌在這場罷樑行動中的角色是什麼？這次惡罷行動根本是一場政治報復，是民進黨與林右昌的政治報復。王鴻薇批，林右昌在基隆市長任內未登記東岸商場產權、任內官員涉及東岸商場貪污、林右昌帶著東岸商場涉賄廠商出入民進黨中常會、涉賄業者短報政府應收入，對於一個前市府涉及貪污的案件，罷樑團體當時為何不罷免林右昌？收回市產、捍衛市產要罷免，涉及貪污的人怎麼不去罷免？王鴻薇說，更扯的是林右昌還帶東岸商場涉賄的廠商出入民進黨中常會，秘書長可以帶著涉賄廠商大喇喇的出入民進黨中常會，民進黨中常會讓這些涉及賄選的廠商如入無人之境嗎？柳采葳表示，林右昌過去幾天寫出這麼多荒謬文章，指指點點基隆哪邊做得不好，他已經忘記自己是前基隆市長嗎？她並列舉，林右昌惡勢力早已經介入罷免活動，今年6月23日林右昌子弟兵張顥瀚公開力挺罷免；6月22日林右昌帶黨公職赴基隆國會改革宣講；6月24日林右昌子弟兵張顥瀚、鄭文婷服務處加入罷免連署站；9月12日民進黨介入事證：黑函文宣與罷樑團體相同；9月25日林右昌臉書談基隆罷樑抹黑基隆市政；10月7日民進黨青年部活動，林右昌發言人游本明出席活動稱罷免是民主深化；10月8日民進黨黨部發放宣傳罷免的衛生紙等。柳采葳說，這些事證都清清楚楚，民進黨還要堅稱跟民進黨沒有關係嗎？根本是天大的笑話，民進黨「為了政治惡鬥，惡鬥到連自己都忘了你是誰」，這就是只為了要鬥爭而活的民進黨。鄧凱勛則指出，民進黨要做，就大方承認，為什麼要躲躲藏藏？難道是覺得自己理虧或是覺得罷樑毫無道理？擔任中選會主委的李進勇在這場基隆罷免選舉上，疑似上下其手，國家機器動得非常厲害，動得像裝了渦輪增壓一樣，這次罷免案充滿惡質的抹黑，意圖傷害謝國樑市長與基隆市，真的是謠言滿天飛。