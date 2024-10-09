馬辣集團旗下的宮廷火鍋品牌「問鼎．皇上吉祥」歡慶10週歲，推出10月31日前「888起快閃吃到飽」超值方案，每人888元可以無限吃到澳洲黑毛和牛、美國無骨牛小排(肩)、九孔鮑魚、天使大紅蝦等近70種頂級食材。若是點用1288元起的「美澳雙和牛吃到飽」方案，再送巨大手臂蝦一隻(市價388元)；或者點1688元起的「世界三大和牛吃到飽」方案，每人除了送巨大手臂蝦一隻外，再加贈加勒比海大龍蝦1/2隻(每隻市價1288元)。另還有身分證優惠，可搭配使用。
馬辣集團旗下的宮廷火鍋品牌「問鼎．皇上吉祥」歡慶10週歲，10月底前各方案內的食材內容升級，每人888元起的「澳洲黑毛和牛」方案，可以無限吃到和牛、美國無骨牛小排(肩)、九孔鮑魚、天使大紅蝦等近70種頂級食材。若是點用1288元起的「美澳雙和牛吃到飽」方案，每人再送巨大手臂蝦一隻(市價388元)；點1688元起的「世界三大和牛吃到飽」方案，每人除了送巨大手臂蝦一隻外，再加贈珍貴頂級的加勒比海大龍蝦1/2隻(每隻市價1288元)。等於若是點用1688元，直接送每人價值1032元的贈品（半隻龍蝦644元＋手臂蝦388元）。
10月另還有身分證優惠活動，同桌任一人身分證、健保卡或護照號碼對中「1、2、3」 任二碼(可重複,11、22均可)，每桌再贈市價388元「紐澳Q彈牛舌」或「手切玫瑰松阪豬」一份(需二成人以上提前預約且每人均消需滿1000元以上)，揪伴3人以上含10月壽星同行，每人均消滿1000元壽星再贈市價688元的「福如東海肉蛋糕」一份。
「問鼎．皇上吉祥」供應六種秘製湯頭，其中包含「麻、辣、鮮、香、甘」五味俱全的「皇上宮廷麻辣鍋」，噴香柔和有層次感；或真功夫慢火燉煮的「王爺胡椒豬肚雞腿鍋」，是不吃辣饕客心中的最愛。「問鼎．皇上吉祥」還提到，用的鍋具器皿也精緻非凡，像是以周朝的青銅器「逨（音同來）盤」為靈感創作復刻，連同龍勺、鳳勺、勺架及爵杯均以SUS316醫療級不鏽鋼鑄造，全套重達8公斤，價值超過10萬元。
推超值優惠的還有台北萬豪酒店，即日起至11月4日推出線上旅展（按此），集結館內五間餐廳推出8款超值餐券，最低64折起。餐券主打「千元有找」Garden Kitchen平日午間自助美饌，一套十張，每張900元，約64折。Lobby Lounge平假日晚間牛排吃到飽，一套五張，每張1,199元，約75折。另還有個必搶的餐廳餐券，僅限兩日加碼推出的「限量自助餐券買一送一」，將於10月11日、10月25日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。
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10月另還有身分證優惠活動，同桌任一人身分證、健保卡或護照號碼對中「1、2、3」 任二碼(可重複,11、22均可)，每桌再贈市價388元「紐澳Q彈牛舌」或「手切玫瑰松阪豬」一份(需二成人以上提前預約且每人均消需滿1000元以上)，揪伴3人以上含10月壽星同行，每人均消滿1000元壽星再贈市價688元的「福如東海肉蛋糕」一份。
「問鼎．皇上吉祥」供應六種秘製湯頭，其中包含「麻、辣、鮮、香、甘」五味俱全的「皇上宮廷麻辣鍋」，噴香柔和有層次感；或真功夫慢火燉煮的「王爺胡椒豬肚雞腿鍋」，是不吃辣饕客心中的最愛。「問鼎．皇上吉祥」還提到，用的鍋具器皿也精緻非凡，像是以周朝的青銅器「逨（音同來）盤」為靈感創作復刻，連同龍勺、鳳勺、勺架及爵杯均以SUS316醫療級不鏽鋼鑄造，全套重達8公斤，價值超過10萬元。
推超值優惠的還有台北萬豪酒店，即日起至11月4日推出線上旅展（按此），集結館內五間餐廳推出8款超值餐券，最低64折起。餐券主打「千元有找」Garden Kitchen平日午間自助美饌，一套十張，每張900元，約64折。Lobby Lounge平假日晚間牛排吃到飽，一套五張，每張1,199元，約75折。另還有個必搶的餐廳餐券，僅限兩日加碼推出的「限量自助餐券買一送一」，將於10月11日、10月25日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。