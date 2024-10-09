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藍白杯葛中央政府總預算，起因之一是原民會對「禁伐補償金」未編足。行政院長卓榮泰稱，是不願浪費公帑。中廣前董事長趙少康批，買綠媒才是浪費公帑。趙少康說，立法院6月已經三讀通過，修正《原住民保留地禁伐補償條例》，原住民禁伐補償金從每年3萬提高到6萬，行政院卻沒有在明年度中央政府總預算編足經費，既然政府視法律於無物，完全不尊重立法院，退回總預算天經地義 。趙少康說，沒想到，卓榮泰又搬出「毀憲亂政」這套，批評在野黨不合法、不合憲，昨天還用「浪費公帑」形容這筆補償。卓榮泰的法律都念到哪裡去了？在法律上，「補償」是因為政府施政對人民權益造成損害而做的彌補，為了保護山林，所以政府禁止原住民在自己的「原住民保留區」開墾，侵害了原民生計，即使提高補償到6萬元，平均每個月也只能領到5000元，但是老農津貼一發就是每個月8110元。趙少康也提到，國民黨立委王鴻薇昨揭露，民進黨執政以來，三立、民視共拿到高達95億政府標案，平均每年拿10到11億，還有更多綠友友也分到好處，對照民進黨執政以來，把大筆大筆預算透過各種標案輸送給綠媒，這才真的是浪費公帑。趙少康批，原民會主委曾智勇接受高金素梅委員質詢的時候坦承，原民會有能力透過調度，編足禁伐補償預算，主計總處也不反對，而明年中央政府總預算大幅增加4282億，依法提高禁伐補償只會多21億預算，行政院不惜癱瘓整部總預算就是要擋，民進黨到底有多歧視原住民？