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明（10）日就是中華民國國慶日，我國駐日代表處8日時在東京舉行了國慶酒會，前日本首相、自民黨最高顧問麻生太郎也出席活動。麻生太郎在致詞時，不僅使用了「中華民國」來稱呼台灣，更稱台灣對日本來說是一個重要的國家，「日台關係對我們來說十分重要」。綜合TBS、共同社等日媒報導，麻生太郎8日出席由相當於台灣駐日代表部的台北駐日經濟文化代表處於東京舉行的台灣國慶活動，在致詞時提到，台灣對日本而言是重要的國家，與日本關係非常密切，並稱雖然沒有外交關係，但維持友好十分重要。麻生太郎還指出，台灣海峽的穩定攸關日本能否行使集體自衛權的「存亡危機事態」的判斷。麻生太郎在致詞中，除了稱呼台灣為國家外，還使用了台灣作為正式名稱的「中華民國」這一稱呼，呼籲加強雙方的關係，並稱中華民國建國和日本的大正元年是同一年，迄今已有113年歷史，似乎是在呼應總統賴清德日前提到的「祖國論」。共同社報導指出，麻生太郎此舉勢必日至將台灣視為領土的中國強烈反彈。現年84歲的麻生太郎2008年就任為第92任首相，目前是自民黨內唯一派閥「麻生派」會長。不過這並非麻生太郎首次在公開場合稱台灣是一個國家，早在2006年麻生太郎擔任外務大臣期間，他就提到台灣在日本統治下，推廣國民義務教育，並促成台灣成為高教育水準的國家；過去在新冠疫情期間，他也曾大讚台灣是這波疫情中處理最好的「國家」。麻生太郎也經常公開力挺台灣，並多次表態「台灣有事就是日本有事」。