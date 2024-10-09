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▲資深藝人汪建民7月才公布罹患肺腺癌第四期，7日晚間癌逝，享年56歲。（圖／汪建民臉書）

▲汪建民生前最後的身影看起來十分憔悴。（圖／年代提供）

▲徐乃麟在記者會上談及汪建民，忍不住情緒潰堤。（圖／記者李政龍拍攝）

資深藝人汪建民7月才公布罹患肺腺癌第四期，7日晚間癌逝，享年56歲，胞妹在臉書宣布消息，在演藝圈丟下震撼彈。今（9）日傳出消息，汪建民的告別式將在13日下午2點舉行，地點位於第二殯儀館，由於他生前欠債2千多萬，如今喪葬費疑似付不出來，會由新光醫院和民間資源處理。汪建民妹妹今日再度發文表示：「謝謝各位關心建民哥的媒體朋友們，請原諒我們希望簡單低調的處理，我們還有工作所有無法一直在現場幫建民哥照顧大家，也因為是公共的空間，也怕打擾到周邊的人。」希望汪建民過世一事能夠低調處理，外界別過度關注。然而汪建民2019年傳出因賭博而欠下2000多萬元債務，只能到處和藝人朋友借錢，債主多達20多位，無力償還的他只能跑路，沒想到今年（2024）雪上加霜，連健康都出問題，7月宣布罹患患肺腺癌第四期，積極治療的同時，也靠著直播帶貨慢慢償還債務，沒想到如今竟傳來癌逝噩耗，令許多親友、粉絲都十分不捨。據了解，台北市社會局表示，汪建民並非台北市福利身份，低收入戶系統沒有他的資訊，目前新光醫院和民間資源將會幫助他的喪葬費用。汪建民的死訊傳出後，頗有交情的徐乃麟談及此事忍不住情緒潰堤，坦言汪建民生前過得很苦，不但欠債又罹癌，媽媽因為失智症送到安養院，汪建民甚至付不出錢，他因此主動伸出援手。