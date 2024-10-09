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洛杉磯道奇隊今（9）日在大聯盟分區系列賽G3和聖地牙哥教士隊進行交手，在第2局連續發生守備瑕疵、被對方打下6分大局的情況下，他們最終以5：6落敗，目前系列賽1勝2負，已瀕臨懸崖邊緣，，若不能連追兩場，大谷翔平MLB生涯的首次季後賽將在首輪結束。道奇隊這一場比賽有一個不錯的開始，Mookie Betts首局就終結個人季後賽連續22打數沒有安打的紀錄，敲出1發陽春砲，幫助球隊先馳得點。但道奇隊2局下卻連續發生失誤，。雖然道奇3局上靠著Teoscar Hernandez的滿貫砲追趕上來，也難以挽回頹勢，終場以1分之差輸球。在輸掉今天的關鍵戰之後，大聯盟過去的歷史數據對道奇隊很不利，此外，Langs 還指出「在現行的2、2、1的系列賽主場制度安排下，，其中在第4戰終結的就多達18次。」大多數數據都對道奇很不利。道奇隊將在10日於客場進行系列賽第4戰。如果他們輸了，就將被淘汰出局；但如果他們贏了，將可以2勝2敗的成績扳平系列賽，下一場比賽將在他們的主場道奇體育場決出勝負。