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▲文化部長李遠（中）出席電影《小雁與吳愛麗》首映，與導演林書宇（右1）及以該片同時入圍今年金馬獎女主角的夏于喬（左2）、女配角楊貴媚（左1）等人合影。（圖／文化部）

▲使用文化幣購票享秋冬國片「金馬套餐」優惠，再抽「金馬福袋」。（圖／文化部）

「金馬奔騰」臺灣電影界一年一度的文化盛會，隨著入圍名單、金馬觀摩影展等活動開始啟動。為響應金馬熱潮及年底前另一波國片上片高峰，文化部今（9）日宣布推出文化幣「金馬套餐」優惠，除原先「結伴看國片」350點回饋100點，自明（10）日起到12月31日前，將再加碼推出「單片回饋100點」單片消費滿200點即可回饋100點，另外還可抽限量「金馬福袋」。同時，文化部也將推出「國片聯合行銷活動」，邀請全民一起「瘋金馬、看國片」。文化部表示，113年度文化幣自1月20日發放至今，領取人數達122萬人，領取率突破8成，使用金額逾11.7億元。在國片消費情形，抵用金額逾6500萬元；配合暑假檔期推出的「國片馬拉松」2個月期間，吸引超過8.5萬人次進戲院看國片，使用超過2880萬元。文化部說明，秋冬國片「金馬套餐」優惠內容共推出2個主餐1項驚喜，主餐1「單片回饋100點」，使用文化幣看國片，單片消費滿 200 點，即可獲得回饋 100 點；主餐2「結伴看國片」，只要其中1人使用文化幣當次消費滿350點，可再額外獲得回饋100 點。更好康的是主餐1、2可以合併使用，也就是如果同學相揪一起去看電影，其中1個人使用文化幣消費總計350元以上，就可以獲得200點回饋。套餐以外的驚喜則是金馬執委會特別為了「金馬套餐」提供10個金馬福袋，內容包含近期一推出就造成網路搶收的「會唱歌的金馬造型悠遊卡」等聯名商品，只要使用文化幣觀看秋冬上映國片，都可以參加抽獎。文化部表示，將於秋冬季接續上檔的國片，題材多元豐富，其中多部影片已獲得金馬獎及國際影展的肯定，包括導演鍾孟宏的《餘燼》，題材緊貼臺灣歷史脈絡，以鍾孟宏獨特個人風格，掀起懸疑凶殺案下的暗潮洶湧，入圍金馬獎最佳男主角等5項大獎；導演林書宇的《小雁與吳愛麗》，講述複雜幽微的母女關係，除入圍金馬獎最佳女主角等8項大獎外，亦入圍韓國釜山影展角逐金智奭獎。文化部長李遠昨晚也特地出席《小雁與吳愛麗》首映會，李遠說，在《小雁與吳愛麗》中，許多人都超越了他們的過去。不論是編導演和剪接、攝影、聲音、美術等，簡單的故事卻用了豐富的結構、形式，以及充滿了意象和暗喻，強烈的愛恨交織情緒將引領觀眾重新思考自己和家人的關係。「這一部兼具藝術和商業的國片，果然是給了今年金馬奬來臨的秋冬季節，即將展開一連串精彩國片的起手式」。其他即將上映的國片還包括黃熙執導、張艾嘉主演及金獎團隊共同打造的《女兒的女兒》，探討母女、人工生殖等生命課題，除榮獲多倫多影展獲評審團特別提及獎，更是臺灣睽違20年首度入圍東京國際影展主競賽單元的國片，亦入圍金馬獎最佳女主角等5項獎項；雙導演王品文、彭紫惠執導的《春行》，寧靜優雅且深刻地描述過去與現在、生與死的二元性，入圍金馬獎最佳男主角及最佳新導演等2項大獎，並已獲得第71屆西班牙聖賽巴斯提安影展最佳導演銀貝殼獎。除搭配金馬獎推出「金馬套餐」活動外，文化部也將攜手影視業辦理「國片聯合行銷」。李遠說，本屆金馬獎報名718部，比去年增加166部，創下歷史新高。其中以臺灣277部、中國276部（前兩年分別是89部、125部）最多，更有14位非華人電影人獲得提名。入圍的44部影片中臺灣有26部，其中8部是國際合作，也顯示跨國合作已成為臺灣電影製作未來趨勢。除了入圍影片外，李遠也鼓勵大家走進戲院看國片，因為唯有透過走進戲院，才能更加了解在金馬獎「入圍名單」之外的國片製作環境真實情況。李遠也提到，《小雁與吳愛麗》的導演林書宇從在美國求學時參與臺灣電影短片徵選開始，作品《海巡尖兵》成為當時極端稀有而大膽的題材，回國後欣逢《海角七號》的奇蹟旋風，他陸續的作品成了21世紀初國片「死裡逃生」後臺灣電影界的驚喜之一，從《九降風》到《星空》，《百日告別》到《夕霧花園》，以及2021年監製相當具指標性的臺灣電影《美國女孩》，林書宇沒有放棄原有的企圖心。這也顯示臺灣電影的製作方向，輔導金仍然是很鼓勵創新、實驗，臺灣電影製作沒有「完全」受到市場類型控制的原因和驅動力。「你真的很勇敢」，李遠也用昨天映後跟林書宇說的一句話，向許多在有限的市場和資源下，仍然勇於嚐試，不放棄當初拍電影初衷的臺灣電影工作者致敬。