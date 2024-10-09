萬眾矚目的任天堂Nintendo台北快閃店開幕時間確定了！將在10月17日至11月10日期間限定登場，現場也將開賣瑪利歐、薩爾達傳說、動物森友會等IP的精美周邊，入場方式也順勢公布了。
9月底日本任天堂營業本部本部長竹內壽郎來台，並證實「任天堂Nintendo專賣店」預計將在2025年春天開幕，將進駐信義新光三越A11，由法雅客代理，店內將會以遊戲主機、遊戲角色周邊為主，讓台灣玩家免去日本，就能買到精美的任天堂遊戲周邊。
在明年專賣店開幕之前，任天堂快閃店「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」也將率先於10月17日（週四）限期開幕，地點在新光三越台北信義新天地A9店，一路開到11月10日快閃結束。
這次快閃店內將會販售「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等遊戲為主題的商品，同時亦會販賣 Nintendo Switch 主機及遊戲軟體。
入場方式則將採取「發放整理券」，整理券發放的起始地點在新光三越 台北信義新天地 A9 店東側門右側廊道。
【Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI】快閃店重點資訊
營業日期：2024 年 10 月 17 日（四）～2024 年 11 月 10 日（日）
地點：新光三越 台北信義新天地 A9 店 9 樓（台北市信義區松壽路 9 號 9 樓）
入場方式：採整理券發放模式，發放地點新光三越 台北信義新天地 A9 店東側門右側廊道 詳情點此
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在明年專賣店開幕之前，任天堂快閃店「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」也將率先於10月17日（週四）限期開幕，地點在新光三越台北信義新天地A9店，一路開到11月10日快閃結束。
這次快閃店內將會販售「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等遊戲為主題的商品，同時亦會販賣 Nintendo Switch 主機及遊戲軟體。
入場方式則將採取「發放整理券」，整理券發放的起始地點在新光三越 台北信義新天地 A9 店東側門右側廊道。
【Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI】快閃店重點資訊
營業日期：2024 年 10 月 17 日（四）～2024 年 11 月 10 日（日）
地點：新光三越 台北信義新天地 A9 店 9 樓（台北市信義區松壽路 9 號 9 樓）
入場方式：採整理券發放模式，發放地點新光三越 台北信義新天地 A9 店東側門右側廊道 詳情點此