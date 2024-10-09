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▲台新金控今（9）日臨時股東會通過與新光金換股合併案。（圖／台新金提供）

▲新光金控今（9）日召開股東臨時會，會中通過與台新金換股合併案。（圖／擷取自新光金股臨會直播）

台新金控與新光金控今（9）日分別召開臨時股東會，並成功通過合併案，合併案完成後，台新金控將為存續公司，新光金控為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金控」，待取得公平會及金管會等相關主管機關核准後，雙方將訂定合併基準日，完成合併程序。台新金總經理林維俊在會後表示，他相信金管會會全方面考量，並做出很明智的決定，「這我非常有信心」。台新金表示，合併後台新新光金控將成為台灣第4大金控公司，總資產規模將達到8.3兆元，市值約4450億元，銀行、保險及證券3大業務引擎市占及規模將顯著提升，進而助力政府推動讓台灣成為「亞洲金融科技中心」及「亞洲資產管理中心」。此外，台新金與新光金通過合併，台新新光金控將能更有效率地拓展市場，提供海內外客戶更多元的產品選擇與服務體驗，為台灣金融業立足亞洲、奠定基石。新光金也強調，此合併案完成後，將是台灣金融史上首樁合意的金控合併案，也為台灣的金融發展開創新頁。且因本合併案是合意對等合併，採百分之百換股合併，使新光金股東得繼續成為合併後新公司的股東，責任共擔、成效共享。雙方基於業務互補、市值相當、文化願景相似等有助營運發展之理念下對等合作，合併綜效顯著，可望為股東、客戶及員工創造三贏的成果，實現企業永續價值。台新金與新光金也共同表示，期待未來在結合雙方優勢的基礎上，構建一個互補共融、穩健成長的新金融控股公司。未來將致力於成為台灣金融業的領導品牌，以強大的營運能力與多元化服務引領市場，為所有股東創造長期價值，攜手邁向國際，共同開創台灣金融的嶄新篇章。對於市場關注「新新併」何時送件金管會 ？新光金董事長魏寶生在會後表示，送件時間主要以台新金為主，只是在與主管機關溝通過程中，他認為主管機會會比較建議大家先溝通再送件，當然公平會部分已送件，金管會部分因案子較大、涉及問題也滿多，就他了解，金管會希望先溝通，員工部分，主管機關一定很重視，但合併案要先通過，才能溝通，現在才準備開始，我們也希望能在期限內得到金管會核准。台新金總經理林維俊則在會後澄清，跟主管機關的溝通會立刻盡快啟動，但正式的送件時間，必須尊重主管機關，之前曾提到的10月11日，是指我們會在這個時間會把文件備妥、內部先準備好，但需要跟主管機關報告，在主管機關的指導下，看有哪些內容還需要修正，然後才會正式送件金管會，他也相信金管會會全方面考量，做出很明智的決定，「這我非常有信心」。