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▲阿Ben戴著口罩，一身黑現身汪建民靈堂。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲阿Ben只是想來和好友汪建民聊聊天，神情哀戚，令人鼻酸。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

資深藝人汪建民7月才公布罹患肺腺癌第四期，7日晚間癌逝，享年56歲，胞妹在臉書宣布消息，在演藝圈丟下震撼彈。汪建民的告別式將在13日下午2點舉行，地點位於第二殯儀館，今（9）日好友阿Ben（白吉勝）低調現身靈堂，談及與汪建民的回憶，更是忍不住哽咽，透露自己是來陪好友說說話的，令人鼻酸。阿Ben戴著口罩，一身黑現身汪建民靈堂，感嘆：「想讓大家知道他的好！不過家屬方面希望低調處理，還是尊重家屬。」他也向媒體們喊話：「這兩天辛苦大家，一切都很突然啊！因為家屬想低調，作為朋友的我還是從旁處理。」至於汪建民將會在哪下葬，阿Ben表示自己也不清楚，還是要尊重家屬。有消息指出，汪建民因為生前賭博積欠2千多萬債務，因此沒有錢下葬大體，對此，阿Ben不願正面回應：「能做的事情就盡量做，今天就是想來陪他說說話，也想讓大家知道他的好。」講到情緒激動處，他更是崩潰到無法再說話，他強調，知道有很多好友都想來送汪建民最後一程，但家屬希望低調，因此一切以家屬回應為主。阿Ben昨晚發文悼念汪建民，感謝他生前為公益活動做的所有努力，透露汪建民一路都陪伴在他身邊，從他單身一路到成家，現在甚至有3個孩子，孩子們也都親暱稱他「建民阿北」，他回憶最後一次和羅時豐去探望汪建民時，還帶了汪建民最愛的可樂，在病床邊緊握著對方的手，「沒有病痛了～大口喝可樂吧！我們來生再相聚。」