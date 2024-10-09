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三名越南小偷今年在日本衣服店狂偷3300件衣物，贓物市場共83萬美元（約新台幣2656萬元），被大阪警察逮捕。日本媒體報導由身分不明人士安排的越南人以觀光身分入境，在優衣庫（Uniqlo）、H&M、藥妝店行竊，且比例有增長趨勢。日本《經濟新聞》報導，3名越南女性在2023年6月至2024年2月期間，以短期簽證入境日本，每次停留兩周，在東京和關西地區共37家店行竊，價值1230萬日圓(約83萬美元)，每人獲得17萬至21萬日圓(約1143至1412美元)的報酬。其中一人說，日本的商店很容易偷。他們將商品放進隨身的波士頓包，再帶出店外，此動作不斷重覆，直到把風男子帶的行李箱裝滿為止。行竊集團將贓物帶回居住的民宿，由另一人當車手，將贓物帶回本國。嫌犯供稱優衣庫在越南被視為高級品牌，有「日文標籤」的商品可以賣出高價。專家指出，與其他國家相比，日本店員即使認為顧客形跡可疑，也不敢表現出明顯的警戒態度。調查人員表示，這些女子是在一名身分不詳的男子的指示下入境，機票和住宿均由該男子安排，並接受行前指導。例如要鎖定開放式商業設施內的店鋪、避開出入口較少的店鋪，集中偷取不占空間的女性衣物等。一名嫌犯指出，越南市場有許多仿冒品，不過「日文標籤」的商品作為正品，在當地的二手交易網站上能以高價轉賣。由於日本商店人手短缺，讓竊賊有可乘之機。警察廳統計，2023年因偷竊被捕的外國人有1326人，比前一年增加了20%，這是8年來首次出現增長。頻繁的偷竊案件已讓「優衣庫」的公司注意，並稱會加強員工培訓和防竊舉措。