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東森財經新聞台換照提出新增藝文活動及表演活動轉播規劃，國家通訊傳播委員會（NCC）今（9）日召開委員會議，經該會審議予以駁回。NCC表示，今（2024）年7月年代新聞台、壹電視新聞台也曾提出類似新增藝文活動轉播計畫，當時予以駁回，此次循例駁回，也將成為通案。也就是說，不開放新聞台轉播藝文、活動類（如演唱會）節目。東森財經新聞台換照在今年4月完成，當時提出未來6年營運計畫中，規劃新增藝文與表演活動的轉播。不過，NCC今日公布審查結果，對此予以駁回。NCC表示，年代新聞、壹電視新聞在今年7月底提出的營運計畫，也申請要新增藝文、表演活動的轉播，但考量到閱聽眾的權益及對整體產業發展影響，若節目頻繁轉播，可能影響正常新聞播出，因此予以駁回。NCC表示，此次東森財經新聞台換照提出新增藝文活動及表演活動的轉播規劃，便是循例同樣被駁回，這也將會成為通案，希望新聞台能夠專注新聞內容製播，不開放新聞台轉播藝文活動。