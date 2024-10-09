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▲Catch Table特設《黑白大廚》相關餐廳頁面。（圖／翻攝自Catch Table）

串流平台Netflix推出的韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》（Culinary Class Wars）不僅成為台灣民眾的話題焦點，更為低迷的韓國餐飲業帶來經濟效益。韓國知名訂位平台最近一份數據顯示，在節目播出後，《黑白大廚》中參賽廚師的餐廳訂位數激增，光是9月份，預訂量就激增了148%。根據《首爾經濟日報》報導，韓國知名訂位平台Catch Table最近公布了一份有關《黑白大廚》節目中參賽廚師的餐廳報導，其中顯示，在節目播出之後，這些餐廳的預約量激增，為陷入低迷的韓國餐飲業注入新活力。報告指出，Catch Table平台內最熱門的搜尋關鍵字排名第一的是《廚神當道韓國版2》冠軍崔康祿的餐廳「식당네오（Neo）」。接著排名第二的是黑湯匙廚師「外送員廚師」經營的中餐廳「도량（度量）」；第三名則是黑湯匙廚師「三星」所經營的餐廳「트리드（trid）」；第四則是黑湯匙廚師「料理狂人」經營的餐廳「Deepin Sindang」；排名第五的則是明星主廚崔鉉碩的「쵸이닷（CHOI.）」。其中度量餐廳首次加入CatchTable訂位服務，約有6萬5,000人上線搶訂，10月份的訂位在1秒內被搶空，自《黑白大廚》播出後，參賽廚師餐廳的搜尋量較前一週增長了74倍，餐廳收藏數在同期內激增1884%。參賽廚師的餐廳平均預約成長率約為148%，有些餐廳在節目播出後，預約次數最高飆升了4937.5%。報導指出，這證明了節目的成功。在黑湯匙廚師的餐廳中，預約量成長最多的是「料理狂人」經營的餐廳Deepin Sindang，其他受歡迎的餐廳還有以「露營人（캠핑맨）」形象出演的朴宰賢（音譯）廚師的「Shownino（쇼니노）」和以「肉類黑幫」為形象的李大衛所經營的餐廳「Guunmong（군몽）」。在白湯匙廚師的餐廳中，則以崔鉉碩的餐廳「CHOI.」和「CHOIDOT」強佔第一、第二名。此外，中式料理大師呂敬來的「紅寶閣（홍보각）」、韓國蔬菜料理達人南政錫「Localit（로컬릿）」等餐廳也受到因為節目而受到熱烈的反響。Catch Table龍泰順（音譯）表示，在經濟不景氣、外食餐飲產業面臨困難的時期，《黑白大廚》帶來的熱潮為韓國餐飲注入了一股新活力，讓餐飲業重現生機，隨著節目的播出，觀眾對「高級餐飲」（Fine Dining）的興趣也顯著提升。