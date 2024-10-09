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民眾黨主席柯文哲涉入京華城圖利案遭羈押，近來檢調大動作約談政商大咖，包括東森集團總裁王令麟、博弈教父陳盈助、茂德集團及東森電視總裁張高祥、茂德建設公司董事長李明廣等人，對此名嘴黃智賢今（9）日表示，柯文哲只愛錢，對財勢的崇拜是從骨子裡發出來的，對財團的興趣，從一開始，就刻在DNA裡，從頭到尾要的是錢，要權也是權力可以變錢，而其這樣的「核彈級政治爆發戶」，爽到極致，就一步步顯露本性。黃智賢表示，柯文哲只愛錢，這個老墨綠對財勢的崇拜，是從骨子裡悠悠發出的，對財團的興趣，自一開始就刻在DNA裡，因為打從心裡崇拜錢與勢，那是烙印在靈魂深處的價值觀。覺得只有會讀書會考試，才可以跟有錢有勢 相提並論。這也是為什麼年近古稀，走到哪裡都永遠只有台大醫科這件事跟假裝157，可以大聲炫耀，驕其妻妾。黃智賢說，柯文哲只相信權力，只有台大醫科這座碑，在台灣如同神般的存在，可以彌補人生的空虛，以及面對金權時的自卑。在搞政治時，特別是2014年，靠著太陽花跟台獨，讓他輕鬆的實現階級跳躍，從高級白領，躍升為全台灣僅次於總統的實權政治人物，這樣的「核彈級政治爆發戶」，爽到極致，就一步步顯露本性。黃智賢說，柯文哲喜歡有錢人的世界，2014年就想方設法要認識郭台銘；2015年台北松菸案，跟童子賢、富邦蔡明忠密室喬BOT案。堂堂台北市長還化身暖醫，登門幫蔡明忠看病。黃智賢認為，台灣寵壞了柯文哲，讓柯文哲真以為自己可以靠詐騙收割一切的民意皇帝，以前都可以，每次都可以，為什麼這次不行？黃智賢也說，自己早在2022年就認為「藍白合」只是國民黨一廂情願的春夢，搞白藍合柯文哲可以考慮，因為國民黨幫募款，柯絕對接受，從頭到尾要的是錢，要權力，也是為了權力可以變成錢。黃智賢指出，這樣的一個人，國民黨竟可以被他玩好幾年，居然答應合作後，給柯文哲金管會、法務部、NCC，真是笑死也嚇死，但即使這樣柯文哲也不會答應作副手，因為他太需要利用選舉洗錢，一堆贓款如果不能利用政治獻金洗乾淨拿來海花，「那人生還有什麼意義？」最後黃智賢提及，柯文哲偷了蔣渭水民眾黨，還想玷汙杜聰明的家風，更捏造祖父8種死法，有什麼不敢的？現在大家清楚了，「為什麼，我批評這個人，批評了11年？」