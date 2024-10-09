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▲藝人汪建民7日不敵肺腺癌離世，享年56歲，震撼演藝圈。（圖／翻攝汪建民臉書）

▲Joan曾曝光一張緊牽汪建民左手的照片，讓粉絲當場淚噴，在底下留言要他好好加油。（圖／汪阿民抖音）

藝人汪建民7日不敵肺腺癌離世，享年56歲，震撼演藝圈，據傳直到他撒手人寰前，神祕女友Joan一直待在他身邊不離不棄。汪建民在生命最後時光曾向Joan承諾：｢等我好了，我們去登記好不好？」沒想到Joan最後等到的卻是天人永隔，令人鼻酸，她也透露兩人是靈魂伴侶，汪建民私下為人體貼，「在我心中，他是一個很棒很堅強的人。」汪建民和女友Joan愛情長跑8年，就算汪建民罹癌，Joan仍始終陪伴在側，據《聯合新聞網》報導，汪建民在病榻上時，曾問Joan：「等我好了，我們去登記好不好？」Joan當下情緒複雜，一方面很開心，想到未來，卻也不免感到悲傷，「這次他知道狀況不好了，才把心底的話說出來。」Joan透露，汪建民就算是最後都躺在病床上都不能動了，知道自己口渴，還是想去幫她買飲料，「他其實根本動不了了，沒辦法翻身，還氣自己無能為力，生氣到一直瞪著天花板，在我心中，他是一個很棒很堅強的人。」她直言汪建民溫柔體貼，兩人的個性十分相像，就像是靈魂伴侶，能夠讀懂彼此的心思。Joan回到汪建民的種種，感嘆：「汪建民私下是個彬彬有禮的人，很感性、在家裡總是把感謝掛在嘴邊。」事實上，汪建民妹妹昨晚才發文感謝Joan，「謝謝在建民哥最後這段時間陪伴他的女朋友，謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。」