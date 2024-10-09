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美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）近日在辯論以及受訪時，數度談及自己擁有槍枝，在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時，更公開了自己的槍枝類型，屢屢表明大膽用槍，引發議論。紐約時報也點出她在2019年和如今的立場變化。根據紐約時報報導，賀錦麗受訪時表示，自己擁有一把克拉克（Glock）手槍，這是一款由奧地利設計的武器，在美國執法部門之中也被廣為使用。我有一把葛洛克，賀錦麗坦言，自己已持有這把槍一段時間，並強調自己過去擁有執法部門的背景。當被主持人惠特克(Bill Whittaker)追問是否開過槍時，賀錦麗先是笑了一下，接著回應「我當然有」，後又補充說「在射擊場。是的，我當然有。」這是賀錦麗在近一個月的專訪中第二次提到自己擁有槍枝，也是首度公開槍枝類型，賀錦麗在九月與美國影視名人歐普拉（Oprah Winfrey）的訪問中也曾表明，「如果有人闖入我的房子，他們就會被槍殺」，一度引來了主持人和人群的笑聲。身為民主黨人，賀錦麗一直用新的方式談論槍枝議題，重點是著重在自由上，同時也表示她支持擴大「紅旗法」（red flag laws），並實行全民背景調查，以便從被視為危險或不穩定的人手中沒收槍枝。不過，紐時報導中也提到賀錦麗的立場變化，直指2019年賀錦麗仍主張強烈支持政府回購攻擊性武器的政策，而她的競選團隊7月表示，她不再支持此立場，儘管希望禁止攻擊性武器，但不強求擁槍人士把這類槍枝賣給政府。