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美國大選將於11月5日舉行，除了總統選戰之外，眾議院選舉也是角力戰場，維吉尼亞州共和黨眾議員候選人安德森（Derrick Anderson）近日一張宣傳照遭抓包，競選影片中一張融洽的家庭合照，被發現其實是朋友妻女，他本人根本尚未結婚。根據《紐約時報》報導，安德森的競選影片中的兩張照片掀起討論，一張是安德森與1名女子及3名女孩站的合照；另一張則是五人坐在餐桌旁聊天的畫面。紐時質疑安德森試圖透過這些畫面，彷彿一家人聚在一起，以迎合女性選民和家庭價值觀然而，這位畫面中的母親和三個女孩都與他沒有任何關係，後來發現她們是安德森一位老朋友的妻子和三個孩子。，安德森本人目前尚未結婚生子，影片中出現的女性全是友人妻女。對此，安德森的競選團隊告訴《每日郵報》，安德森已於九月訂婚，他目前與他的狗獨自生活；堅稱該段影片原本並非用於競選廣告，只是備用素材，並反控民主黨對手同樣也撒謊；民主黨國會競選委員會（DCCC）則反擊，安德森想藉此躲避自己反墮胎的立場，讓自己看起來像一個有家庭的男子。