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行政院長卓榮泰昨（8）日在中央政府明年度總預算案總質詢時，針對「原住民禁伐補償」與無黨籍原住民立委高金素梅交鋒，暗指她「為人民服務」的口號是共產黨口號。對此，國民黨青年部前主任陳冠安翻出，前副總統陳建仁過去拍攝的「大仁哥的心內話－為人民服務篇」影片，打臉卓榮泰。陳冠安今（9）日在個人臉書發文表示，高金委員作為原住民立委，由原住民選出，為原住民發聲，天經地義；卓榮泰在質詢時暗指立法委員與共產黨關聯，根本是蘇貞昌上身。陳冠安向卓榮泰喊話，表示真正拿「為人民服務」當選舉口號的，其實是卓的前輩、前副總統陳建仁，陳建仁2019年和蔡英文搭檔選總統時，就出了一支影片，叫做「大仁哥的心內話－為人民服務篇」，陳冠安強調，為人民服務，不只是選舉口號，還是陳建仁心內話。按照卓榮泰對高金委員的邏輯，卓要不要先質疑陳建仁是不是跟共產黨有關連？陳冠安痛斥，擋依法通過的原住民禁伐補償，卻無視三立民視8年拿95億標案，這就叫不為人民服務，只為綠媒服務。