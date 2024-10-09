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立法院內政委員會今（9）日邀請客委會等相關部會針對「修正台灣台語政策」進行專案報告，國民黨立委洪孟楷質詢客委會主委古秀妃時，古秀妃以客語答詢，而洪孟楷隨即稱「我其實是聽不懂客語，你是要我戴耳機？」並拿取耳機後放下，國民黨籍召委徐欣瑩則稱「請用國語、華語」。對此政治工作者周軒也提及，「但其他委員都戴耳機，尊重主委使用客語答詢」。立法院內政委員會今邀請客委會等相關部會針對「修正台灣台語政策」進行專案報告，在洪孟楷質詢時表示，政府將閩南語改為台灣台語政策，雖然說是要互相尊重，但說實在話，自己選區也有很多客家鄉親，像是淡水與三芝，如果「台灣台語」確立了，台語就是專有名詞，是否會讓國際友人認為台灣沒有其他語言。而在古秀妃答詢時，洪孟楷隨即表示自己聽不懂客語，稱「是要我戴耳機？」拿起一旁的口譯耳機後放下，國民黨籍召委徐欣瑩則稱「請用國語、華語」。而整段過程讓周軒不禁表示，「但其他委員都戴耳機，尊重主委使用客語答詢」。立法院早在上會期依據《國家語言發展法》開始提供口譯機制，適用國家語言包括國語、閩南語、客語、手語及原住民語言等。過去前立委陳柏惟堅持用台語質詢國防部前部長邱國正，雙方互不相讓引發熱議，最後陳柏惟為此致歉，邱國正也坦言稱是個誤會。