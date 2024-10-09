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▲歷年1~8月全台繼承移轉棟數。（圖／住商機構提供）

▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

▲央行七度打炒房，選擇性信用管制措施一次看。（圖／NOWnews製圖）

房產繼承者們安心了！中央銀行（央行）9月19日祭出第七波信用管制措施打炒房，限制名下有房產者再買房不能使用寬限期，被指恐傷及繼承房者、換屋等無辜群族。央行今（9）午宣布3大鬆綁，包括排除繼承、換屋及已簽約，都不受第七波信用管制影響。住商機構盤點內政部數據發現，今年1~8月繼承移轉棟數餘5萬多棟，為自1999年以來次高，此波鬆綁確實可造福不少民眾。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨補充，此波放鬆範圍比想像中更窄，除繼承者外，僅對交屋、換屋族有所放寬，顯見央行鐵了心打房，未來資金有限的多戶投資者恐怕得先想好下一步。針對繼承者此波被列於鬆綁措施中，事實上先前即有不少消息傳出，根據內政部數據，今年1~8月繼承移轉棟數達5萬815棟，比較自1999年以來同期數據，為歷年來次高，僅輸給2023年1~8月的5萬2191棟。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近幾年房價持續高漲，加上少子化、高齡化，社會結構發生劇烈變化，致使繼承移轉逐年增加。在此情況之下，其中部分為在外地工作但繼承祖傳老屋的青年族群，由於名下有房或有部分持分不動產，欲購屋卻適逢央行推出信用管制，貸款被阻於門外，因此此波央行願給予繼承者豁免權，應能獲得廣泛民眾之認同，並給予繼承老屋之首購族一條活路。另針對換屋族、已簽約者同樣被列入此波鬆綁措施，徐佳馨表示，看得出央行放寬適用範圍確實琢磨許久，且放鬆範圍比想像中更窄，除不溯及既往、不影響因繼承取得的多屋族等各方都無異議外，外界爭議較大的交屋換屋族放寬幅度不大，且切結期間仍在一年，顯見央行認為「換屋即破口」的心態不變。影響所及，真換屋族與繼承者們可寬心購屋，但資金有限的多戶投資者們恐怕得先想好下一步。本行於113年9月20日調整「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」（下稱「本規定」）。實施以來，部分民眾反映其房屋係繼承取得，或有實質換屋需求時，「本規定」相關限制，將影響其財務規劃。達成本行信用管制目的，並兼顧民眾購屋自住需求之資金規劃，本行提供下列協處措施，自113年9月20日起申辦之貸款案件均可適用：一、自然人因繼承取得之房屋及房貸，不計入「本規定」之房屋數及房貸戶數，亦即自然人只有繼承取得之房屋者，新申辦之購屋貸款（非高價住宅貸款），得排除「本規定」之適用。二、自然人有房屋者，因有實質換屋需求，經與承貸金融機構切結約定下列事項後，新申辦之第1戶或第2戶購屋貸款（非高價住宅貸款），得排除「本規定」之適用：（一）借款人應於新申辦之購屋貸款撥款後1年內，將名下原有房屋出售並完成產權移轉登記，且不得以轉貸等方式規避上開事項。（二）借款人違反切結事項時，承貸金融機構應對借款人取消寬限期、收回原應分期償還之貸款本金或貸款成數差額、追收罰息及加收違約金等。三、自然人已簽訂購屋（包括成屋及預售屋）合約，即將申辦貸款時：（一）符合上開情形者，仍可排除適用「本規定」。（二）自然人申辦財政部青年安心成家購屋優惠貸款，且非屬高價住宅貸款，不受「本規定」第1戶購屋貸款及第2戶購屋貸款限制。另依據內政部公告之「預售屋買賣定型化契約應記載事項及不得記載事項」、「成屋買賣定型化契約應記載事項及不得記載事項」相關規定，買方貸款金額少於預定貸款金額者，如屬不可歸責於雙方時，已訂有相關處理機制。例如，預售屋賣方可同意由買方分期清償差額，或買賣雙方得選擇解除契約；成屋買賣雙方得選擇解除契約。